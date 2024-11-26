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Сікорський після зустрічі з Сибігою: Перешкод для ексгумацій жертв Волині немає

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сікорський після зустрічі з Сибігою: Перешкод для ексгумацій жертв Волині немає
За словами Сибіги, і Київ, і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях
фото: PAP

Питання Волинської трагедії досі є чутливою темою у відносинах між Польщею та Україною

Україна не перешкоджатиме Польщі у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою, повідомляє PAP.

За словами глави польського МЗС, з українським міністром він обговорив майбутнє України в ЄС, і за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації на Волині.

«Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях», – підкреслив Сікорський.

Своєю чергою Сибіга заявив, що і Київ, і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

«Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт», – запевнив очільник українського МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії не відбулося жодного поступу.

Раніше Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив про намір додати до плану роботи на 2025 рік пошукові заходи в Рівненській області, що могли б відповісти на запити польських громадян щодо пошуку та ексгумації останків їхніх родичів.

Як відомом, Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею. Погляди обох країн на причини, відповідальність і кількість загиблих з обох сторін різняться, особливо в оцінці числа польських і українських жертв та обвинувачень проти УПА з боку Польщі за масові вбивства поляків на Волині.

У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі.

Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році заборону зняли, і польські дослідники змогли розпочати деякі роботи в Україні. У відповідь Польща відновила зруйнований вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, проте не відтворила імена загиблих.

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Теги: Волинська трагедія Андрій Сибіга Польща МЗС ексгумація

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