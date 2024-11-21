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Для автопрому Польщі настала важка криза – Rzeczpospolita

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Для автопрому Польщі настала важка криза – Rzeczpospolita
Робітників звільняють із автозаводів у Польщі
фото із відкритих джерел

У Польщі закриваються автозаводи, сотні робітників звільняють

Польська автомобільна промисловість переживає лихоліття: підприємства закриваються, а робітників звільняють. Про це пише газета Rzeczpospolita.

За даними Головного статистичного управління Польщі, автомобільна галузь країни перебуває у глибокій кризі. З грудня 2023 року до вересня 2024 року кількість зайнятих у польському автомобілебудуванні скоротилася з 204 тис. до 197 тис. осіб.

Перший квартал 2024 року ознаменувався закриттям фабрик автобусів Volvo у Вроцлаві та Scania у Слупську. У вересні припинила роботу фабрика SFC Solutions у місті Петркув-Трибунальський, що спеціалізувалась на виробництві прокладок для двигунів. 179 працівників цього підприємства втратили роботу. Листопад приніс новий удар – закриття фабрики двигунів FCA Powertian у Бельсько-Бяла, де було звільнено 468 людей.

Експерти прогнозують, що друга хвиля скорочень торкнеться виробників автомобільних запчастин. «Принцип тут простий: що менше виробляється машин, то нижчий попит на комплектуючі», – зазначає Томаш Бенбен, голова польського Товариства дистриб'юторів та виробників запчастин.

Головними причинами кризи в галузі вважаються падіння попиту на нові автомобілі з бензиновими двигунами всередині країни і менша потреба в запчастинах для електромобілів, що набирають популярність.

Для економіки Польщі, де на автопром припадає 11-13% всього промислового виробництва, ця ситуація є тривожним сигналом. Ще у 2013 році країна займала 23-те місце у світі за кількістю вироблених автомобілів, але зараз ризикує втратити свої позиції на світовому ринку.

До слова, українці все частіше купують авто з Китаю. Українські автомобілісти обирають як машини, що зійшли з конвеєрів підприємств у Європі та США, і Китаю. Адже останні також мають відмінне оснащення та високі показники безпеки, але при цьому нижчий цінник.

Теги: машини Польща криза автомобіль Volvo промисловість

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