«Слуга», що «здав» рашистам госпіталь, живе за кошт держави під час війни

Більше 70 депутатів отримують державну компенсацію на житло навіть після початку російсько-української війни

71 нардеп отримав компенсацію на житло у столиці після початку російського вторгнення

Частина депутатів Верховної Ради, яка орендувала житло у Києві та передмісті за державний кошт, продовжує робити це і під час російсько-української війни. Про йдеться у матеріалі руху «Чесно» на «Главкомі» Хто з нардепів бере гроші з бюджету на житло під час війни?.

Зокрема, 78 тис. грн компенсації за чотири місяці 2022 року отримав «слуга» Ігор Негулевський, який втрапив у скандал із розкриттям місця розташування військового госпіталю на Миколаївщині.

Усього з моменту російського вторгнення 71 нардеп продовжував отримувати компенсацію на тимчасове столичне житло.

З них 43 – отримали гроші за усі чотири місяці поточного року. Абсолютна більшість з них (34) є представниками фракції «Слуга народу». Троє нардепів представляють «Європейську Солідарність», двоє – групу «Довіра», по одному – «Батьківщина», «Голос» та групу «За майбутнє».

Нагадаємо, що мажоритарник Негулевський у своєму повідомленні на Facebook оприлюднив місце дислокації нідерландського мобільного госпіталю у Баштанці.

За кілька днів після появи посту у соцмережі це місто на сході Миколаївської області обстріляли окупанти. За інформацією голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, серед об’єктів, які постраждали унаслідок обстрілу, є будівля амбулаторії.

Додамо, що у поточному році майже третина Верховної Ради – 141 народний депутат – отримувала компенсацію на житло.