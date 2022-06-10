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    Політика

    «Слуга», що «здав» рашистам госпіталь, живе за кошт держави під час війни

    Більше 70 депутатів отримують державну компенсацію на житло навіть після початку російсько-української війни - «Слуга», що «здав» рашистам госпіталь, живе за кошт держави під час війни
    Більше 70 депутатів отримують державну компенсацію на житло навіть після початку російсько-української війни
    фото з відкритих джерел

    71 нардеп отримав компенсацію на житло у столиці після початку російського вторгнення

    Частина депутатів Верховної Ради, яка орендувала житло у Києві та передмісті за державний кошт, продовжує робити це і під час російсько-української війни. Про йдеться у матеріалі руху «Чесно» на «Главкомі» Хто з нардепів бере гроші з бюджету на житло під час війни?.

    Зокрема, 78 тис. грн компенсації за чотири місяці 2022 року отримав «слуга» Ігор Негулевський, який втрапив у скандал із розкриттям місця розташування військового госпіталю на Миколаївщині.

    Усього з моменту російського вторгнення 71 нардеп продовжував отримувати компенсацію на тимчасове столичне житло.

    З них 43 – отримали гроші за усі чотири місяці поточного року. Абсолютна більшість з них (34) є представниками фракції «Слуга народу». Троє нардепів представляють «Європейську Солідарність», двоє – групу «Довіра», по одному – «Батьківщина», «Голос» та групу «За майбутнє».

    Нагадаємо, що мажоритарник Негулевський у своєму повідомленні на Facebook оприлюднив місце дислокації нідерландського мобільного госпіталю у Баштанці.

    За кілька днів після появи посту у соцмережі це місто на сході Миколаївської області обстріляли окупанти. За інформацією голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, серед об’єктів, які постраждали унаслідок обстрілу, є будівля амбулаторії.

    Додамо, що у поточному році майже третина Верховної Ради – 141 народний депутат – отримувала компенсацію на житло.

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    Теги: Верховна Рада депутат війна Україна
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    «Слуга», що «здав» рашистам госпіталь, живе за кошт держави під час війни