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Соратник Орбана несподівано розкритикував Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соратник Орбана несподівано розкритикував Росію
За словами Жолта Немета, якби Угорщина не була членом НАТО, то вона була б змушена захищатися від агресії Росії
фото з відкритих джерел

Соратника Орбана: «Мета росіян – підірвати суверенітет Угорщини»

Росія хоче контролювати членів НАТО. Про це заявив голова комітету угорського парламенту у закордонних справах Жолт Немет, пише Válasz Online.

Близький соратник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виступив на конференції угорського атлантичного товариства і сказав, що якби Угорщина не була членом НАТО, то можливо вона б разом з Україною була змушена захищатися від агресії Росії.

«Що б не говорили шановні пропагандисти президента Путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на Росію і не планує робити це зараз», – сказав Немет.

Політик уточнив, що Альянс здатний захистити своїх членів від російського нападу. Соратник Орбан додав, що Росія розглядає цей оборонний альянс як загрозу, і це є всього лише доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО.

«Мета росіян – підірвати суверенітет Угорщини. Вони не обов'язково хочуть вторгнутися до нас, а скоріше диктувати, що нам слід і не слід робити, з ким нам слід вступати в союз, яку зброю нам слід мати, що ми повинні представляти на міжнародних форумах. І саме НАТО забезпечує Угорщині захист від подібних амбіцій» – сказав Немет.

Крім цього соратник Орбана розкритикував позицію, що війна в Україні почалася нібито через НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зокрема, очільник України запросив главу Угорщини взяти участь у Глобальному саміті миру.

До слова, Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України на €100 млрд, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Теги: Угорщина Віктор Орбан війна НАТО росія

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