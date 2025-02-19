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Міністр оборони Польщі пояснив, чому країна проти відправки військ в Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міністр оборони Польщі пояснив, чому країна проти відправки військ в Україну
За словами міністра, на сьогодні нібито «не існує коаліції жодної країни, яка б планувала ввести війська в Україну»
фото з відкритих джерел

«Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може призвести до провокацій»

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що жодна країна, що межує з Росією, не повинна брати участь у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це польський міністр сказав в ефірі Polsat News.

На його думку, відправка військ в Україну для таких країн є небезпечною через ризик провокацій.

«Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може легко призвести до провокацій», – сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, на сьогодні «не існує коаліції жодної країни, яка б планувала ввести війська в Україну».

«Польща, безумовно, не відправляє і не буде відправляти війська в Україну, я хочу це дуже чітко заявити. У нас є інші завдання», – додав польський міністр. Він підкреслив, що це завдання полягає у виконанні ролі «логістичного хабу для України, і, можливо, в майбутньому – інфраструктурного хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена».

Нагадаємо, європейські країни сперечалися щодо відправки військ в Україну на нараді у Парижі, а Трамп відповідаючи на запитання чи підтримує він розміщення європейських миротворців в Україні, якщо буде укладена мирна угода, сказав: «Я повністю за».

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди.

Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків, оскільки йдеться про потенційну небезпеку для британських військовослужбовців. Він зазначив, що такий крок є частиною гарантій безпеки України, які Лондон готовий надати.

До слова, Франція вдруге за три дні ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС щодо України та європейської безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Ініціатива Макрона з'явилася у відповідь на заяву спеціального посланника Трампа про те, що США не розглядають Європу як учасника переговорного процесу щодо завершення війни.

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Теги: Польща міністр військові війна миротворці миротворча місія

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