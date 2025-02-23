Війна не повинна була статися – вона була спровокована, заявив Віткофф

За припущеннями Віткоффа, війну спровокувало бажання України вступити до НАТО

Росію не обов'язково варто звинувачувати у початку війни в Україні. Як інформує «Главком», про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф в ефірі CNN, передає Politico.

«Війна не повинна була статися – вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни», – зазначив він.

За припущеннями Віткоффа, війну спровокувало бажання України вступити до НАТО.

«Тоді були всілякі розмови про вступ України до НАТО. ... Цього не повинно було статися. По суті, це стало загрозою для росіян, і тому ми повинні мати справу з цим фактом», – наголосив спецпредставник Трампа.

Також Віткофф прокоментував слова прессекретаря Білого дому Кароліни Левітт про те, що Трамп вважає, ніби зможе змусити Росію погодитися на угоду вже цього тижня. За його словами, він впевнений у цій ідеї.

«Наші розмови в Саудівській Аравії з держсекретарем і радником з національної безпеки були, на мій погляд, позитивними, конструктивними і явно сприяли нарощуванню імпульсу. Тому я б сказав, що я налаштований оптимістично і позитивно, так само як і президент, що ми можемо зробити щось досить швидко. Угоди працюють лише тоді, коли вони вигідні для всіх сторін, і це той шлях, яким ми зараз ідемо», – наголосив політик.

Раніше спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що у нього виникла «дружба» з російським диктатором Володимиром Путіним після відвідин Москви.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Про це у соцмережі X повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц та йдеться у новині New York Times.

«Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговорипро обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян», – заявив Волц. Згодом обраний президентом США на посаду спеціального посланника у справах із заручниками Адам Бьолер у коментарі CNN заявив, що США звільнили ув'язненого Росією американського вчителя Марка Фогеля. Нині він уже перебуває на території Сполучених Штатів.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.