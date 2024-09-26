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Спікер Палати представників США не знайшов часу для зустрічі із Зеленським

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Спікер Палати представників США не знайшов часу для зустрічі із Зеленським
Майк Джонсон заявив, щр не зустрынеться з президентом України через власну зайнятість
фото: Kateryna Lisunova, Facebook

Майк Джонсон заявив, що, якби зустріч відбулася, він би підняв тему листа, в якому закликав до звільнення українського посла Оксани Маркарової

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон не зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні сьогодні, 26 вересня. За словами Джонсона,  він не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що «був дуже зайнятий».  Про це повідомила кореспондентка «Голосу Америки» Катерина Лісунова. 

На запитання про те, чи планує Джонсон в четвер зустрітися Зеленським у Конгресі, він сказав: «Ні, я не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що я був дуже зайнятий, як ви всі могли помітити. І я навіть не думаю, що буду в місті завтра (26 вересня)». 

Джонсон  також розповів, що, якби зустріч відбулася, він би підняв тему листа, в якому закликав до звільнення українського посла Оксани Маркарової. 

«Я думаю, що це був дуже жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це», – вказав спікер Палати представників Конгресу США. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою делі Оленою Зеленською з 22 вересня перебуває з офіційним візитом у СШАвій офіційни. Глава держави розпочав сй візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією.  Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн. Також Зеленський  зустрівся із сенаторами та конгресменами. У Нью-Йорку президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній.  

Як повідомлялося, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає звільнити Оксану Маркарову із займаною нею посади посла України у Сполучених Штатах, політик написав листа українському президентові Володимиру Зеленському. Про це інформує «Главком» із посиланням на лист Джонсона. За словами спікера, Маркарова організувала цього тижня захід, під час якого український президент відвідав одне із виробничих підприємств.

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Теги: Оксана Маркарова Володимир Зеленський США Україна

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