Подружжя Клінтонів дасть свідчення у справі Епштейна: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Подружжя Клінтонів дасть свідчення у справі Епштейна: названо дату
Клінтон був знайомий з Епштейном, однак заявляв, що ніколи не відвідував його приватний острів
фото: AP

Білл Клінтон та його дружина Гілларі запевняють, що не знали про злочини, скоєні американським фінансистом

Члени Палати представників США заслухають свідчення колишнього президента США Білла Клінтона та його дружини – ексдержсекретарки Гілларі Клінтон – у межах розслідування Конгресу у справі покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Свідчення колишніх перших осіб США заплановані на четвер і п'ятницю, 26–27 лютого, в Нью-Йорку. Клінтони послідовно заперечують будь-які правопорушення. «Білий дім не приховував ці файли протягом місяців, щоб потім викинути їх пізно в п'ятницю, щоб захистити Білла Клінтона. Йдеться про те, щоб захистити себе від того, що буде далі, або від того, що вони намагатимуться приховати назавжди», – заявляв заступник керівника апарату Клінтона Анхель Уренья.

Наглядовий комітет викликав Клінтонів разом з кількома іншими колишніми урядовцями. Але після місяців переговорів з комітетом Клінтони відмовилися з'явитися для свідчень особисто. Це спонукало комітет у січні проголосувати за визнання обох винними в неповазі до Конгресу.

Водночас Клінтони стверджували, що вони вже надали комітету всю інформацію, яку мали про Епштейна та його спільницю Гіслейн Максвелл. Колишній перші особи США запевняли, що не знали про злочинну діяльність Епштейна.

Конгрес США має право затримувати тих, хто відмовляється дати йому свідчення або надати ті чи інші документи. Конгрес також може надіслати Міністерству юстиції запит на переслідування винних у неповазі або попросити суд винести рішення, яке зобов'язує виконати порядок денний, який видали законодавці. Неповага до Конгресу є кримінальним злочином, який карається штрафом до $100 тис. та ув'язненням на строк до одного року.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що колишній президент США Білл Клінтон та його дружина, колишня державна секретарка Гілларі Клінтон погодилися дати свідчення в межах розслідування Палати представників щодо справи нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялось, ще на початку січня Білл Клінтон і його дружина Гілларі відмовилися давати свідчення перед комітетом з нагляду Палати представників США.

До слова, президент США Дональд Трамп наполіг на тому, щоб американські правоохоронці розслідували зв'язки скандального американського фінансиста, ґвалтівника, торговця людьми Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.

