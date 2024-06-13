США хочуть передати Україні польський Patriot. Варшава запротестувала

Було вирішено, що до України поїде система Patriot, яка нині перебуває в Польщі

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні ще одного комплексу Patriot, який наразі розміщений в Польщі. Однак влада країни не погоджується передати Києву цю систему протиповітряної оборони. Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, передає Radio ZET.

За його словами, американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні. «Я попросив зустрічі з моїм американським колегою Джейком Салліваном, щоб поговорити про це питання, оскільки ця інформація викликає занепокоєння. Переміщати всю батарею Patriot дуже небезпечно... безпека Польщі знижується... Кожен солдат знає, що розгортання військ починається насамперед із захисту своїх угруповань, тобто з протиповітряної оборони. Необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ», – зазначив Сєвєра.

Він наголосив, що «батареї Patriot можна розділити або перемістити в деяких конфігураціях».

«Ми країна, через яку проходить більшість військової допомоги, де за останні два роки тричі порушували повітряний простір крилатими ракетами, що коштувало життя двох громадян, країна, яка має не лише ключове значення для постачання України, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої ​​оборони на східному фланзі», – додав Сєвєра.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден. Рішення було ухвалене минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в посилені протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США.