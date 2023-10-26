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Байден зустрінеться з главою МЗС Китаю в Білому домі: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден зустрінеться з главою МЗС Китаю в Білому домі: названо дату
Байден зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю вже цього тижня
фото з відкритих джерел

Зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю

Президент США Джо Байден зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І у Білому домі цього тижня. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.

Глава МЗС КНР під час свого візиту до Сполучених Штатів також проведе зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Раніше повідомлялося, що США планують посилити заходи, покликані обмежити доступ Китаю до передових мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Так Вашингтон намагається унеможливити здобуття своїм геополітичним суперником передових технологій, які можна використовувати у військових цілях.

Нагадаємо, США мають готуватися до двох воєн одночасно – і з Китаєм, і з Росією. До цього закликала призначена Конгресом ще минулого року двопартійна комісія, яка мала оцінити головні виклики безпеки для США. Те, що комісія зробила саме такий висновок, – це насправді хороша новина.

Адже уражена хворобою трампізму американська політика, яка закликає американців відгородитися від світових проблем та зосередитись винятково на своїх внутрішніх питаннях, тепер має, принаймні, шанс на лікування. Бо комісія Конгресу, яка зробила цей висновок, була сформована і з демократів, і з республіканців. Отже, це означає, що в обох партіях усвідомлюють, що від світових проблем треба не відгороджуватися, а бути готовим їх вирішувати.

І важливо, що загрози, які становлять для світу два найбільші авторитарні режими, у США сприймають не як виклики для України чи інших країн, а насамперед як свої загрози.

Теги: політика Вашингтон Ентоні Блінкен Сі Цзіньпін

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