У Росії заарештований генерал, який заснував систему попередження про ракетний обстріл

В'ячеславу Лобузьку було пред'явлено звинувачення у дачі хабара посадовцю міністерства оборони

Правоохоронці Росії заарештували засновника станцій, призначених для виявлення балістичних і крилатих ракет, екс-командира дивізії 3 окремої армії ППО, генерала-майора В'ячеслава Лобузька. Про це пише проєкт «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на джерело.

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Як зазначається, арешт відбувся у рамках справи про розкрадання під час будівництва Національного центру управління обороною держави (НЦУОД) «Центр 2014».

В'ячеславу Лобузьку було пред'явлено звинувачення у дачі хабара посадовцю міністерства оборони. Запобіжний захід гарнізонний суд обрав відставному 68-річному генералу у вигляді арешту.

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«Наразі у справі кілька обвинувачених, які пішли на співпрацю зі слідством унаслідок чого й вдалося звинуватити Лобузька. І він звичайно не останній обвинувачений у цій справі, що розкручується», – йдеться у повідомленні.

В'ячеслав Лобузько – у минулому командир дивізії Система попередження про ракетний напад. Після відставки був топ-менеджером оборонного блоку Адміністративно-фінансової комісії, займався будівництвом станцій далекого виявлення пуску ракет «Воронеж», з 2014 року займався створенням ОКР «Центр» – будівництва Національного центру оборони МО Росії на Фрунзенській набережній. Саме махінації пов'язані з будівництвом НЦУОД і лягли в основу кримінальної справи та звинувачення генерала в корупції.

Як повідомлялося, у Росії тривають арешти у справі про державну зраду серед розробників нової гіперзвукової зброї. Силовики затримали очільника Інституту теоретичної та прикладної механіки сибірського відділу Російської академії наук Олександра Шилюка. Науковий керівник інституту Василь Фомін підтвердив факт «оперативних заходів» (обшуків), внаслідок яких і був заарештований 55-річний Шилюк.