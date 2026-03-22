Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Катарі військовий гелікоптер потрапив у аварію: є загиблі 

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: aljazeera.com

На аварію з гелікоптером відреагували у Міністерстві оборони Катару 

У Катарі відбулася аварія за участю військового гелікоптера. Внаслідок інциденту загинули люди, які перебували на борту. Про це пише «Главком» із посиланням на Aljazeerа.

Авіакатастрофа відбулася у територіальних водах Катару в Перській затоці. Військовий гелікоптер потрапив у аварію через технічні несправності. Внаслідок чого загинуло шестеро людей. Всього на борту гвинтокрила перебуло семеро людей, одна з них вважається безвісти зниклою. Наразі триває пошукова операція. Які саме особи перебували на борту гелікоптера не розголошується. 

Про трагічну аварію повідомили також в Міністерстві оборони Катару у соцмережі X. У відомстві зазначили, що гелікоптер виконував планове завдання. «Під час виконання планового завдання у катарського гелікоптера сталася технічна несправність, що призвела до аварії в територіальних водах держави. Тривають пошукові операції», - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на заході Іраку розбився американський літак-заправник KC-135, після чого військові США розпочали рятувальну операцію. Інцидент стався під час військової операції США на Близькому Сході. Аварія не була пов’язана з бойовими діями.

Також повідомлялося, Центральне командування США заявило, що вранці у понеділок три американські винищувачі F-15 були помилково збиті протиповітряною обороною Кувейту.  У командуванні повідомили, що всі шестеро членів екіпажу катапультувалися. Їх врятували, наразі вони перебувають у стабільному стані.

До слова, Поблизу болівійської столиці Ла-Пас сталася масштабна авіаційна трагедія за участю вантажного літака Hercules C-130. Літак перевозив щойно надруковані банкноти, але під час приземлення в аеропорту вилетів за межі злітно-посадкової смуги, протаранив огорожу, потрапив на автомагістраль, де пошкодив близько 15 автомобілів

Читайте також:

Теги: аварія гелікоптер Катар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua