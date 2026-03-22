У Катарі військовий гелікоптер потрапив у аварію: є загиблі 

На аварію з гелікоптером відреагували у Міністерстві оборони Катару

У Катарі відбулася аварія за участю військового гелікоптера. Внаслідок інциденту загинули люди, які перебували на борту. Про це пише «Главком» із посиланням на Aljazeerа.

Авіакатастрофа відбулася у територіальних водах Катару в Перській затоці. Військовий гелікоптер потрапив у аварію через технічні несправності. Внаслідок чого загинуло шестеро людей. Всього на борту гвинтокрила перебуло семеро людей, одна з них вважається безвісти зниклою. Наразі триває пошукова операція. Які саме особи перебували на борту гелікоптера не розголошується.

Про трагічну аварію повідомили також в Міністерстві оборони Катару у соцмережі X. У відомстві зазначили, що гелікоптер виконував планове завдання. «Під час виконання планового завдання у катарського гелікоптера сталася технічна несправність, що призвела до аварії в територіальних водах держави. Тривають пошукові операції», - йдеться у повідомленні.

