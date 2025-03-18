Кім Чен Ин раптово звинуватив Трампа у порушенні міжнародного права: деталі

Раніше сестра лідера КНДР розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за активізацію «провокацій»

Північна Корея засудила удари США по Ємену через жертви серед цивільних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на KCNA.

Так, Північна Корея виступила із засудженням нещодавніх військових дій Сполучених Штатів у Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет.

Представник Пхеньяна в цій країні заявив, що атаки спричинили значні жертви серед цивільного населення та є безпрецедентним посяганням на суверенітет.

«Військова атака Сполучених Штатів є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, а також є відвертим посяганням на територіальний суверенітет іншої країни, яке не може бути виправдане жодними засобами», – йдеться у заяві.

Раніше сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за активізацію «провокацій». Також Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет у провінції Хванхе на західному узбережжі. Пхеньян взагалі не виявляє жодних ознак відмови від ракетних випробувань після повернення Дональда Трампа до влади.

Водночас Трамп має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди.

Марко Рубіо зауважив, що авіаудари по Ємену «спрямовані на те, щоб усунути здатність хуситів націлюватися на глобальне судноплавство та кораблі ВМС США».