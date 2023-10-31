Іран стане головою форуму ООН з прав людини: Міноборони Чехії відреагувало

Міністр зазначила, що «іранський режим спонсорував вбивства ізраїльтян терористами ХАМАС»

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова уїдливо прокоментувала повідомлення про те, що Іран у четвер 2 листопада стане головою форуму ООН з прав людини. Про це вона написала у X (Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це не глюк, це політика ООН», – написала Чорнохова.

Міністр зазначила, що «іранський режим спонсорував вбивства ізраїльтян терористами ХАМАС, він несе відповідальність за зростання кількості страт у своїй країні, пригнічення жінок та дівчаток, а також недавню смерть 16-річної Арміти, яка померла після нападу іранської поліції моральності через те, що вона не носить обов'язковий хіджаб».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І ось тепер цей режим із четверга навчатиме нас дотримуватися прав людини на форумі Ради ООН. Вітаю. Чорнило на Статуті ООН має розтанути», – написала Чорнохова.

Нагадаємо, Тегеран заявив про припинення дії резолюції Організації Об'єднаних Націй, яка передбачає заборону на експорт ракетного озброєння через закінчення терміну обмежень відсьогодні.

Раніше стало відомо, що іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на державу Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.