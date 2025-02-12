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США повернули ув'язненого Росією американського вчителя

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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США повернули ув'язненого Росією американського вчителя
Трамп вітає Марка Фогеля в Білому домі, 11 лютого 2025 р.
фото: AP

Марка Фогеля звільнено в межах обміну

США звільнили ув'язненого Росією американського вчителя Марка Фогеля. Нині він уже перебуває на території Сполучених Штатів. Про це розповів обраний президентом США на посаду спеціального посланника у справах із заручниками Адам Бьолер у коментарі CNN.

За словами чиновника, повернення Фогеля не було прямим обміном «один на один».

«Для нас це був тільки початок. Це було одностороннє рішення. Для нас це означає, що ми створюємо та передаємо іншим людям думки, які є ненасильницькими з погляду Росії. Отже, це означає, що президент зараз відкритий для чогось», – сказав Бьолер.

За його словами, США «хотіли зробити крок вперед», і Росія також «зробила крок назустріч президенту» Дональду Трампу. Радник Трампа Майк Волтц раніше оголосив про звільнення Фогеля, засудженого в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Білий дім називає це обміном, не уточнюючи, чим США поступилися Росії натомість.

Як пише видання, держсекретар Марко Рубіо заявляв про звільнення ще одного затриманого в середу американця, але не став коментувати, чи перебуває ця людина в Росії.

Нагадаємо, американського вчителя Марка Фогеля затримали в серпні 2021 року в московському аеропорту. У його багажі виявили невелику кількість марихуани, яку йому виписав у США лікар для полегшення хронічного болю. У 2022 році його засудили до 14 років позбавлення волі.

У грудні 2024 року Держдеп офіційно визнав Фогеля «несправедливо ув’язненим».

Теги: Дональд Трамп вчитель США заручники росія

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