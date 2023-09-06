Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США запустять міжконтинентальну балістичну ракету

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США запустять міжконтинентальну балістичну ракету
Метою запуску ракети Minuteman III є демонстрація боєздатності ядерних сил США
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пентагон зазначає, що випробування ракети є плановим і заплановано кілька років тому

Сполучені Штати мають намір провести черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у ніч із 5 на 6 вересня. Про це заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

«Відповідно до стандартних процедур Сполучені Штати передали попереднє повідомлення про запуск відповідно до Гаазького кодексу поведінки і завчасно повідомили російську владу відповідно до існуючих двосторонніх зобов'язань», – сказав Пет Райдер.

Міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III буде запущено з бази «Ванденберг» у Каліфорнії в період з 23:47 до 5:47 за тихоокеанським часом. Ракета не оснащена боєзарядом.

Пентагон зазначає, що випробування є плановим і заплановано кілька років тому. Метою запуску є демонстрація боєздатності ядерних сил США, а також національних сил ядерного стримування. Випробування було внесено в календар пусків ще кілька років тому і має штатний характер.

Ракета Minuteman III перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Вага ракети –орієнтовно 36 тонн, дальність польоту – понад 9,5 тис. кілометрів. Ракета здатна розвивати швидкість понад 24 тис. кілометрів на годину.

Нагадаємо, що США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети. Американські військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW. Як зазначається, запуск оперативного прототипу ARRW було здійснено 19 серпня зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress.

Теги: США ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США досі не хочуть вступати у відкритий конфлікт із РФ
Захід хоче знищити Росію? Чому це не так
9 серпня, 19:28
Рятувальники загасили пожежу на будинку
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
15 серпня, 07:10
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Обстріл Донеччини та атака на Дніпропетровщину: яка ситуація в регіонах
17 серпня, 11:13
Повітряні сили назвали головні особливості ракет Amraam, які США закуплять для України
Повітряні сили назвали головні особливості ракет Amraam, які США закуплять для України
2 вересня, 16:01
Один будинок має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади
Поліція показали наслідки ракетної атаки на Київщині: є постраждалі (фото)
27 серпня, 10:42
Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з росій
США назвали кількість арештованих російських активів від початку вторгнення
4 вересня, 08:28
У результаті нічного удару пожежі виникли у двох районах Києва
Стали відомі особи загиблих у результаті удару по Києву
30 серпня, 07:40
На Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт
Атака на Полтавщину та понад 100 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
28 серпня, 09:59
Данілов натякнув, що росіянам слід готуватися до нових ударів ЗСУ
Данілов показав випробування нової зброї (відео)
31 серпня, 16:56

Соціум

США запустять міжконтинентальну балістичну ракету
США запустять міжконтинентальну балістичну ракету
У Німеччині судять ексрозвідника, який працював на Росію
У Німеччині судять ексрозвідника, який працював на Росію
У Шотландії невідомі напали на українських підлітків
У Шотландії невідомі напали на українських підлітків
Росія заявила про атаку безпілотників на Брянщині
Росія заявила про атаку безпілотників на Брянщині
Президент Румунії зробив шокуючу заяву щодо падіння «Шахедів»
Президент Румунії зробив шокуючу заяву щодо падіння «Шахедів»
Інститут Російської академії наук прирівняв пропагандиста Соловйова до Геббельса
Інститут Російської академії наук прирівняв пропагандиста Соловйова до Геббельса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
59K
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
31K
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
27K
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
19K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
16K
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України

Новини

Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Вчора, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
4 вересня, 06:45

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту