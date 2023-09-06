США запустять міжконтинентальну балістичну ракету

Пентагон зазначає, що випробування ракети є плановим і заплановано кілька років тому

Сполучені Штати мають намір провести черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у ніч із 5 на 6 вересня. Про це заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

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«Відповідно до стандартних процедур Сполучені Штати передали попереднє повідомлення про запуск відповідно до Гаазького кодексу поведінки і завчасно повідомили російську владу відповідно до існуючих двосторонніх зобов'язань», – сказав Пет Райдер.

Міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III буде запущено з бази «Ванденберг» у Каліфорнії в період з 23:47 до 5:47 за тихоокеанським часом. Ракета не оснащена боєзарядом.

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Пентагон зазначає, що випробування є плановим і заплановано кілька років тому. Метою запуску є демонстрація боєздатності ядерних сил США, а також національних сил ядерного стримування. Випробування було внесено в календар пусків ще кілька років тому і має штатний характер.

Ракета Minuteman III перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Вага ракети –орієнтовно 36 тонн, дальність польоту – понад 9,5 тис. кілометрів. Ракета здатна розвивати швидкість понад 24 тис. кілометрів на годину.

Нагадаємо, що США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети. Американські військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW. Як зазначається, запуск оперативного прототипу ARRW було здійснено 19 серпня зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress.