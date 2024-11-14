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Стали відомі нові подробиці про стан працівника столичного ТЦК, який намагався застрелитися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Стали відомі нові подробиці про стан працівника столичного ТЦК, який намагався застрелитися
фото ілюстративне

Інформація про смерть у лікарні працівника столичного ТЦК, після спроби самогубства, не відповідає дійсності

Начальник групи персоналу Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, який днями намагався скоїти самогубство, вистріливши собі в голову з пістолета, насправді не помер, нині у вкрай тяжкому стані у лікарні. Про це «Суспільному» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Чоловік перебуває на апараті для підтримки життєдіяльності організму. Як запевнили джерела, інформація про смерть у лікарні працівника столичного ТЦК, після спроби самогубства, не відповідає дійсності.

«Як кажуть лікарі, чоловік і справді у стані клінічної смерті, тобто його мозок перестав біологічно функціонувати, але серце його б'ється. Він підключений до апарату, який підтримує життєдіяльність його організму», – йдеться у повідомленні.

Про смерть чоловіка у лікарні, напередодні повідомило ТСН з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Також джерела ТСН не виключали, що спробу самогубства майор міг вчинити через конфлікт з керівництвом через великий обсяг роботи.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що в Києві працівник ТЦК спробував скоїти самогубство. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета, але вижив.

Також після смерті військовозобов'язаного в одному з ТЦК Полтавської області поліція розпочала провадження за статтею «умисне вбивство». Стало відомо, що чоловіка знайшли повішеним. 

 

Теги: ТЦК самогубство лікарня військові

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