Стали відомі нові подробиці про стан працівника столичного ТЦК, який намагався застрелитися

Інформація про смерть у лікарні працівника столичного ТЦК, після спроби самогубства, не відповідає дійсності

Начальник групи персоналу Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, який днями намагався скоїти самогубство, вистріливши собі в голову з пістолета, насправді не помер, нині у вкрай тяжкому стані у лікарні. Про це «Суспільному» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Чоловік перебуває на апараті для підтримки життєдіяльності організму. Як запевнили джерела, інформація про смерть у лікарні працівника столичного ТЦК, після спроби самогубства, не відповідає дійсності.

«Як кажуть лікарі, чоловік і справді у стані клінічної смерті, тобто його мозок перестав біологічно функціонувати, але серце його б'ється. Він підключений до апарату, який підтримує життєдіяльність його організму», – йдеться у повідомленні.

Про смерть чоловіка у лікарні, напередодні повідомило ТСН з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Також джерела ТСН не виключали, що спробу самогубства майор міг вчинити через конфлікт з керівництвом через великий обсяг роботи.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що в Києві працівник ТЦК спробував скоїти самогубство. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета, але вижив.

Також після смерті військовозобов'язаного в одному з ТЦК Полтавської області поліція розпочала провадження за статтею «умисне вбивство». Стало відомо, що чоловіка знайшли повішеним.