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США залишають свій військовий батальйон у Литві на необмежений термін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США залишають свій військовий батальйон у Литві на необмежений термін
Раніше повідомлялося, що американський батальйон перебуватиме в Литві до кінця 2025 року
фото: з відкритих джерел

Сполучені Штати прискорили в Литву постачання протитанкових ракет Javelin

Військовий батальйон Сполучених Штатів Америки залишиться у Литві на необмежений термін, а не до кінця 2025 року, як планувалося раніше. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає LRT.

Посадовець, який перебуває із візитом у США, заявив, що Вашингтон високо цінує умови військової присутності й тренувань у Литві, які дають змогу їм забезпечити необхідну готовність збройних сил до будь-якого сценарію.

«Під час візиту до Вашингтона я отримав від Ради національної безпеки США та Пентагону тверде й чітке підтвердження того, що присутність Сполучених Штатів у Литві є безстроковою, і розміщення сил у регіоні залишиться незмінним», – зазначив Кащюнас.
За його словами, під час зустрічей у Вашингтоні він «чітко дав зрозуміти», що присутність США в Литві необхідна, і разом із НАТО, німецькою бригадою та національними силами це саме та необхідна бойова міць, яка може надійно стримувати РФ.

Він також заявив, що Сполучені Штати прискорили в Литву постачання протитанкових ракет Javelin, які надійдуть у травні.

Після затвердження США плану ротації сил у країнах Балтії 2022 року було оголошено, що американський батальйон перебуватиме в Литві до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars. Литва підписала договір зі США про придбання восьми систем Himars на суму $495 млн наприкінці 2021 року. Армія планує інтегрувати системи у координації із союзниками, особливо з сусідніми країнами – Естонією, Латвією та Польщею. Перші постачання Himars заплановані на 2025 рік.

Теги: Литва США

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