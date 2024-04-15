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Стало відомо, у скільки Ізраїлю обійшлося відбиття атаки Ірану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, у скільки Ізраїлю обійшлося відбиття атаки Ірану
Іранські БпЛА збивали авіацією, а для знищення балістичних ракет використовували ракети Arrow
фото: PAP/EPA

Собівартість відбиття атаки для Ізраїлю перевищує витрати Ірану на її організацію вдесятеро

Відбиття масованої атаки Ірану із застосуванням сотень дронів та балістичних ракет обійшлося Ізраїлю у 4-5 млрд шекелів ($1-1,3 млрд). Такі дані назвав генерал запасу Армії оборони Ізраїлю й фінансовий радник колишнього начальника штабу Рам Амінах в ефірі Ynet Studio.

За його словами, іранські БпЛА в основному збивалися авіацією, а для знищення балістичних ракет використовували ракети Arrow. Використання однієї ракети Амінах оцінив у $3,5 млн.

Генерал зазначив, що собівартість відбиття атаки для Ізраїлю перевищує витрати Ірану на її організацію вдесятеро. При цьому чистий бюджет ЦАХАЛу в 2023 році становив 60 млрд шекелів.

Амінах зазначив, що ці суми необхідно знати, щоб розуміти здатність Ізраїлю захищатися від наступних подібних масованих атак, які виснажують ППО більш дешевою зброєю.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, масовану ракетно-дронову атаку Ірану, Іраку та Ємену Ізраїль зміг відбити завдяки тим засобам, яких катастрофічно не вистачає Україні, а деяких взагалі немає. 99% з 300 ракет і дронів не досягли території країни і були збиті на шляху до цілей. Дрони були нейтралізовані різними способами до того, як вони досягли цивільних або воєнних цілей в Ізраїлі ще до досягнення ними межі ізраїльського повітряного простору, тобто збивались над територією агресорів

До слова, кількагодинне засідання військового кабінету завершилося в неділю ввечері без рішення про те, як Ізраїль відповість на атаку Ірану. За словами ізраїльського чиновника, Кабінет міністрів Ізраїлю сповнений рішучості відповісти, але ще не визначився щодо часу та масштабу цієї відповіді.

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Теги: бюджет Ізраїль

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