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Стало відомо, коли Іспанія відправить Україні перші шість танків Leopard

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, коли Іспанія відправить Україні перші шість танків Leopard
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала завод, де випробовують танки Leopard 2 для України
Фото: Twitter / Міноборони Іспанії

Незабаром перевірки та випробування пройдуть ще чотири танки Leopard 2A4, призначені для України

Іспанія надасть свою першу партію бойових танків Leopard 2A4 Україні до кінця наступного тижня. Про це повідомило міністерство оборони Іспанії.

Шість танків Leopard 2A4, які готуються до відправлення, пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї на півдні Іспанії, йдеться в повідомленні.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала завод у четвер, 23 березня, і повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard 2A4, призначені для України.

Нагадаємо, що українські екіпажі завершили чотиритижневу програму навчання на танках Leopard 2A4 в Іспанії.

До слова, раніше міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні.

Як повідомлялося, 24 лютого перші танки Leopard 2 прибули в Україну.

Теги: Іспанія танки допомога ЗСУ

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