Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії (фото)

Супутник зафіксував поїзд із КНДР до Росії

Орбітальний супутник зафіксував перший від початку пандемії Covid-19 поїзд на шляху із Північної Кореї до Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на сайт 38 North, який спеціалізується на відстеженні ситуації довкола Північної Кореї.

Поїзд з Північної Кореї прибув до РФ вперше за кілька років, раніше такої активності не помічалося. Що саме передала КНДР країні-агресорці, поки що не повідомляється.

«Рух був помічений на єдиному наземному сполученні між двома країнами в п'ятницю (4 листопада – ред.) вдень. Північна Корея припинила сполучення у лютому 2020 року, оскільки вона закрила свої кордони через пандемію», – пише видання.

Зазначається, що за наявними знімками призначення поїзда визначити неможливо.

При цьому відомо, що у вересні Північна Корея та Росія домовилися відновити залізничне сполучення.

A train crossed from North Korea to Russia on Friday afternoon. It's the first traffic we've observed on this route since the February 2020 pandemic border closure. https://t.co/Bfi6qINOVJ — Martyn Williams (@martyn_williams) November 4, 2022

«Останній аналіз 38 North з'явився за кілька днів після того, як США звинуватили Північну Корею в таємній поставці Росії артилерійських снарядів для використання під час вторгнення в Україну, попри попередні спростування того, що вона планувала це зробити», – повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.