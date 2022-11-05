Головна Світ Політика
search button user button menu button

Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії (фото)
Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії
фото 38north.org

Супутник зафіксував поїзд із КНДР до Росії

Орбітальний супутник зафіксував перший від початку пандемії Covid-19 поїзд на шляху із Північної Кореї до Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на сайт 38 North, який спеціалізується на відстеженні ситуації довкола Північної Кореї.

Поїзд з Північної Кореї прибув до РФ вперше за кілька років, раніше такої активності не помічалося. Що саме передала КНДР країні-агресорці, поки що не повідомляється. 

«Рух був помічений на єдиному наземному сполученні між двома країнами в п'ятницю (4 листопада – ред.) вдень. Північна Корея припинила сполучення у лютому 2020 року, оскільки вона закрила свої кордони через пандемію», – пише видання.

Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії (фото) фото 1

Зазначається, що за наявними знімками призначення поїзда визначити неможливо.

Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії (фото) фото 2

При цьому відомо, що у вересні Північна Корея та Росія домовилися відновити залізничне сполучення.

«Останній аналіз 38 North з'явився за кілька днів після того, як США звинуватили Північну Корею в таємній поставці Росії артилерійських снарядів для використання під час вторгнення в Україну, попри попередні спростування того, що вона планувала це зробити», – повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Читайте також:

Теги: потяг росія Північна Корея

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано
Скільки кораблів і катерів тримає Росія у Чорному морі – звіт «Півдня»
Сьогодні, 07:12
Іран допомагає Росії у війні проти України
Іран вже використовує залежність Росії від свого озброєння – ISW
Сьогодні, 06:24
Раніше Північна Корея офіційно відцуралася від допомоги Росії
США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ
2 листопада, 17:08

Політика

Іран, ймовірно, направив до РФ нову партію дронів-камікадзе, – Bild
Іран, ймовірно, направив до РФ нову партію дронів-камікадзе, – Bild
Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)
Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)
Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії (фото)
Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії (фото)
«Отправим на фронт резиновые изделия». Пропагандисти РФ вигадали дивний метод перемоги
«Отправим на фронт резиновые изделия». Пропагандисти РФ вигадали дивний метод перемоги
Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО
Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО
Послання Путіну. У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина
Послання Путіну. У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Китай вже не стримується у своїй «незацікавленості» у війні Росії в Україні
114K
Банкова назвала склад делегації для переговорів із Росією
76K
Радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини
75K
Засудження неонацизму: Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН (фото)
42K
5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
37K
Послання Путіну. У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Сьогодні, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Сьогодні, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Вчора, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Вчора, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту