Супутник зафіксував потяг, який прибув з Північної Кореї до Росії (фото)

Орбітальний супутник зафіксував перший від початку пандемії Covid-19 поїзд на шляху із Північної Кореї до Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на сайт 38 North, який спеціалізується на відстеженні ситуації довкола Північної Кореї.

Поїзд з Північної Кореї прибув до РФ вперше за кілька років, раніше такої активності не помічалося. Що саме передала КНДР країні-агресорці, поки що не повідомляється.

«Рух був помічений на єдиному наземному сполученні між двома країнами в п'ятницю (4 листопада – ред.) вдень. Північна Корея припинила сполучення у лютому 2020 року, оскільки вона закрила свої кордони через пандемію», – пише видання.

Зазначається, що за наявними знімками призначення поїзда визначити неможливо.

При цьому відомо, що у вересні Північна Корея та Росія домовилися відновити залізничне сполучення.

