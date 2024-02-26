Зеленський незабаром може відвідати Азербайджан

Зеленський наступного тижня може відвідати не лише Вірменію, а й Азербайджан

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Азербайджан. Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода» з посиланням на дипломатичне джерело.

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Джерела видання вказують, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться 4 березня. Після цього Зеленський також поїде до Азербайджану.

Водночас в МЗС Вірменії не підтвердили і не спростували цю інформацію, зазначивши лише, що інформують громадськість про візити іноземних лідерів «вчасно». У свою чергу тимчасовий повірений у справах України в Єревані Валерій Лобач також стримано відгукнувся про можливість такої поїздки. зазначивши, що «весна принесе позитивні події у Вірменію».

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що від самого початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Вірменія не була союзником Росії.

Раніше Пашинян поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).