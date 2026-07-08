Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з Мелоні: перші деталі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з Мелоні: перші деталі (відео)
Зеленський та Мелоні говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО
фото: Офіс президента

Президент: Італія завжди принципово допомагає захисту життя

Сьогодні, 8 липня, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Важлива розмова. Поінформував про ситуацію в Україні. Росія не припиняє обстрілів наших міст і громад. Сьогодні знову були удари балістикою, запускали й ударні дрони. На жаль, є загиблі у Києві, Харкові та Херсоні. Росія забрала життя п’ятьох людей. Мої співчуття рідним і близьким», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський зазначив, що із Мелоні обговорили «перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, щоб додати захисту всім – і Україні, і кожній країні».

«Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя. Дякую!», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 липня прибув до Анкари, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому. 

Зауважимо, що у вівторок, 7 липня, лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зібралися на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня.

До слова, Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тис. російських військових, причому переважно за допомогою дронів.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся в Анкарі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головними темами переговорів стали посилення протиповітряної оборони України, термінові поставки ракет до систем ППО, спільне виробництво зброї та розширення оборонної співпраці з країнами альянсу.

Читайте також:

Теги: саміт Італія Володимир Зеленський Джорджа Мелоні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Дякую всім друзям України і кожному, хто допомагає нам здобувати важливу інформацію
Зеленський показав падіння рейтингів Путіна (фото)
14 червня, 12:25
Пантеон утворять у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Уряд визначив місце для Українського національного пантеону
4 липня, 08:10
Пожежа на території нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі
Дрони вкотре вдарили по одному із найбільших НПЗ Росії: спалахнула пожежа
6 липня, 05:34
Погруддя Івана Мазепи в Києво-Печерській лаврі
«Де Ленін впав, стоятиме Мазепа»: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва
28 червня, 12:46
Трамп заявив, що Україна «почувається досить непогано» у війні та натякнув на необхідність посилення тиску на Росію
Трамп заговорив про тиск на Путіна та став на бік Зеленського – Axios
27 червня, 20:53
Президент зазначив, що обʼєкт використовується для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні
Зеленський підтвердив ураження центру космічного звʼязку «Дубна»
30 червня, 12:09
За даними президента, 13 людей загинули у Києві від російського удару
Зеленський після масованого удару пояснив, що може зупинити атаки РФ
2 липня, 10:32
Президент України подякував Франції та додав, що наша країна сподівається на її підтримку і сильні рішення
Зеленський обговорив із Макроном перспективи закінчення війни
5 липня, 17:25
Зеленський переконаний, що світ має необхідну кількість і якість ППО. Але потрібні рішення для передачі їх Україні
Зеленський розповів, що спонукає Росію продовжувати війну
5 липня, 21:32

Політика

Зеленський зустрівся з Мелоні: перші деталі (відео)
Зеленський зустрівся з Мелоні: перші деталі (відео)
Попри суперечки Україна і Польща повинні співпрацювати – Навроцький
Попри суперечки Україна і Польща повинні співпрацювати – Навроцький
«Ви б'єтеся, як леви». Сенатор Грем звернувся до України
«Ви б'єтеся, як леви». Сенатор Грем звернувся до України
СБУ вдарила по авіабазі «Джанкой» та складах окупантів
СБУ вдарила по авіабазі «Джанкой» та складах окупантів
Reuters: Україна стала співзасновницею нового міжнародного оборонного банку
Reuters: Україна стала співзасновницею нового міжнародного оборонного банку
Трамп зіпсував настрій союзникам ще на початку саміту НАТО
Трамп зіпсував настрій союзникам ще на початку саміту НАТО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
153K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
89K
Путін почав «їсти» своїх
75K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua