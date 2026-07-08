Зеленський зустрівся з Мелоні: перші деталі (відео)

Зеленський та Мелоні говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО

Президент: Італія завжди принципово допомагає захисту життя

Сьогодні, 8 липня, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Важлива розмова. Поінформував про ситуацію в Україні. Росія не припиняє обстрілів наших міст і громад. Сьогодні знову були удари балістикою, запускали й ударні дрони. На жаль, є загиблі у Києві, Харкові та Херсоні. Росія забрала життя п’ятьох людей. Мої співчуття рідним і близьким», – наголосив президент.

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Зеленський зазначив, що із Мелоні обговорили «перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, щоб додати захисту всім – і Україні, і кожній країні».

«Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя. Дякую!», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 липня прибув до Анкари, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому.

Зауважимо, що у вівторок, 7 липня, лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зібралися на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня.

До слова, Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тис. російських військових, причому переважно за допомогою дронів.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся в Анкарі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головними темами переговорів стали посилення протиповітряної оборони України, термінові поставки ракет до систем ППО, спільне виробництво зброї та розширення оборонної співпраці з країнами альянсу.