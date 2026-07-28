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Зеленський провів зустріч із Трампом: перші деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський провів зустріч із Трампом: перші деталі
Зеленський провів приватну зустріч із Трампом
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Зустріч тривала близько години

У Білому домі закінчилася зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомив кореспондент DW Міша Комадовський, передає «Главком».

Розмова тривала близько години.

Напередодні повідомлялося, що лідери двох країн, ймовірно, також обговорять обіцянку Трампа, дану на саміті НАТО, надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. Серед головних питань переговорів – протиповітряний захист і стратегічна співпраця між країнами.

Об 11:00 (18:00 за Києвом) у Зеленського запланована зустріч з фінським президентом Александром Стуббом. О 12:30 (19:30 з Києвом) президент візьме участь у Національній церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом. О 18:00 (01:00 за Києвом) відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори

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