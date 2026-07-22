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Президент повідомив, хто стане новим начальником Генштабу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент повідомив, хто стане новим начальником Генштабу
Зеленський наголосив, що було визначено, як надалі Сирський та Гнатов служитимуть захисту держави
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних сил України

Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних сил України – відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну», – наголосив президент.

Ігор Скибюк – генерал-майор, був заступником начальника Генерального штабу. Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ та Національний університет оборони України. Пройшов усі щаблі служби від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади – начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗС України, включаючи службу командиром спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту у Косовому, Республіка Сербія (2001-2002). Нагороди: Герой України; відзначений державними та відомчими нагородами.

Обіймав такі посади: начальника штабу – першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України; командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України; начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України; командувача Десантно-штурмових військ ЗС України. З 3 червня 2025 був заступником начальника Генерального штабу.

Зеленський наголосив, що було визначено, як надалі ексголовнокомандувач Олександр Сирський та ексначальник Генштабу Андрій Гнатов служитимуть захисту держави.

«Обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації», – зазначив глава держави.

Також президент подякував Силам оборони України за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії та за ритмічність у виконанні мідстрайків. Він додав, що в. о. міністра оборони Євгеній Хмара займається розв'язанням питань щодо постачання для дипстрайків і мідстрайків, які останніми днями обговорювалися з бойовими командирами та виробниками зброї.

«Проаналізували поточну ситуацію і виконання наших оборонних завдань на Олександрівському напрямку, на Донеччині та інших напрямках інтенсивних бойових дій. Дякую всім українським підрозділам за силу й повноцінну реалізацію відповідних операцій. Визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба – наша антибалістична програма «Фрея», робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво «петріотів», а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм», – підкреслив Зеленський.

Президент підсумував: «Дякую Олександру Сирському та Андрію Гнатову! Бажаю Михайлу Драпатому та Ігорю Скибюку бойової удачі, перемог для України та успіху в ураженнях російських окупантів! Слава ЗСУ! Слава Україні!».

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

Як повідомлялося, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі, до одного з найавторитетніших генералів армії, який востаннє публічно конфліктував із Олександром Сирським і відкрито підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

Зокрема, Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ, перебуває у розшуку МВС Росії.

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Теги: ЗСУ кадрові зміни Генштаб Володимир Зеленський Ігор Скибюк

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