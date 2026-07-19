183 бої за добу: лінія фронту станом на 19 липня 2026

Лінія фронту станом на 19 липня 2026. Зведення Генштабу

Від початку доби 19 липня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів, застосувавши 39 ракет, здійснили 56 авіаційних ударів із використанням 150 керованих авіабомб, а також спрямували на українські позиції та населені пункти 6351 дрон-камікадзе і провели 2184 обстріли.

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19 липня на фронті відбулося 183 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ у вечірньому оперативному зведенні.

Останні новини з фронту

Найбільшу активність російські війська сьогодні проявляли на Слов’янському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Українські захисники продовжують стримувати наступ противника, завдаючи йому втрат у живій силі, техніці та безпілотних системах.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На цих ділянках фронту штурмових дій не зафіксовано.

Водночас окупанти завдали двох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснили 46 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів атакував позиції Сил оборони в напрямку Гоптівки, а також у районах:

Лимана;

Стариці;

Приліпки.

Одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Протягом доби російські війська наступальних дій не проводили.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили 14 атак окупантів у районах:

Новомихайлівки;

Дробишевого;

Новоселівки;

а також у напрямках Шийківки, Лиману та Озерного.

Ще три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 24 спроби противника просунутися вперед поблизу:

Закітного;

Кривої Луки;

Різниківки;

та у напрямках Пискунівки і Рай-Олександрівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська двічі атакували українські позиції в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Українські захисники відбили 19 штурмів противника поблизу:

Костянтинівки;

Іллінівки;

Іванопілля;

Степанівки.

Одне бойове зіткнення ще триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили 18 атак, намагаючись просунутися в районах Торецького, Удачного, Філії, Гришиного та у напрямках:

Кучерового Яру;

Нового Донбасу;

Білицького;

Світлого;

Шевченка;

Новопідгородного.

За попередніми підрахунками, саме на цій ділянці фронту українські військові ліквідували 43 окупантів, ще 27 російських військовослужбовців поранили.

Також знищено:

дві одиниці автомобільної техніки;

шість одиниць спеціальної техніки;

три укриття особового складу;

два пункти управління безпілотниками;

склад пально-мастильних матеріалів.

Крім того, пошкоджено артилерійську систему, чотири автомобілі, два пункти управління БпЛА та 20 укриттів особового складу противника.

Українські військові також знищили або подавили 340 безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 15 атак російських військ у районі Залізничного, а також у напрямках:

Добропілля;

Цвіткового;

Воздвижівки;

Гіркого.

Один бій триває.

На Оріхівському напрямку

Окупанти один раз штурмували українські позиції поблизу Щербаків.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Наступальних дій російських військ не зафіксовано.

У Генеральному штабі також зазначили, що на інших напрямках фронту суттєвих змін оперативної обстановки протягом доби не відбулося.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових рішень щодо української армії та подальшої стратегії війни після наради з досвідченими військовими командирами. За його словами, найближчим часом відбудуться ключові обговорення, які визначать наступні кроки у зміцненні оборони України.