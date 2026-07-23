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МіГ-29 для України зацікавили ще одну країну НАТО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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МіГ-29 для України зацікавили ще одну країну НАТО
Лише дві країни Альянсу досі експлуатують винищувачі МіГ-29 – Польща та Болгарія
фото: Siły Powietrzne

Залевський: пріоритетом залишається передача винищувачів Україні

Польща отримала запит від неназваної країни НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський в інтерв'ю Radio ZET, пише «Главком» з посиланням на Мілітарний.

Хто міг звернутися до Польщі

За словами Залевського, попри звернення союзника по НАТО, пріоритетом для Польщі залишається передача цих винищувачів Україні. Заступник міністра відмовився відповідати на пряме запитання журналіста, чи йдеться саме про Болгарію.

Нині в НАТО лише дві країни експлуатують винищувачі МіГ-29 – Польща та Болгарія. Софія поступово замінює радянські літаки новими F-16V, однак поки отримала лише першу партію – постачання другого траншу очікується до 2027 року. Болгарія наразі не готова передати свої МіГ-29 Україні через побоювання втрати боєздатності власних Повітряних сил.

Болгарський МіГ-29
Болгарський МіГ-29
фото: Krasimir Grozev

За наявними даними, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, однак у справному стані перебувають лише шість із них. Через санкції Європейського Союзу проти Росії країна більше не може отримувати запчастини для цих літаків від російської сторони. Тому для підтримання льотної придатності наявного парку Софії потрібне альтернативне джерело комплектуючих, яким можуть стати саме польські винищувачі – ще у 2022 році з'являлася інформація, що Болгарія розглядала можливість ремонту авіаційних двигунів РД-33 для МіГ-29 у Польщі.

Історія з польськими МіГ-29 для України

Наприкінці минулого року Міністерство оборони та Генеральний штаб Війська Польського оголосили про намір передати Україні частину винищувачів МіГ-29, які ще залишаються на озброєнні польських Повітряних сил. Згідно з початковими домовленостями, в обмін на літаки Польща мала отримати доступ до українських технологій у сфері безпілотних систем, які активно розвиваються та проходять бойові випробування на фронті.

Тоді президент України Володимир Зеленський наголошував, що ці винищувачі важливі для України, оскільки українські пілоти вже мають значний досвід їх експлуатації: «Питання не в дефіциті літаків, а в дефіциті пілотів».

Чому передача досі не відбулася

У червні польська сторона повідомила, що передача літаків поки не відбулася через неврегульоване питання щодо отримання технологій. Тодішній заступник міністра національної оборони Польщі Чезарій Томчик заявляв, що винищувачі буде передано одразу після остаточного врегулювання цього питання. У липні сторони відновили переговори щодо можливої передачі дев'яти бортів.

МіГ-29 для України зацікавили ще одну країну НАТО фото 1
фото: Siły Powietrzne

Крім технологічного питання, ускладнює процес і технічний стан самих літаків. Після інспекції польських бортів українська делегація залишилася незадоволеною їхнім станом – через тривалу відсутність належного обслуговування технічні спроможності МіГ-29 назвали незадовільними, а особливе занепокоєння в фахівців викликали шасі. Польща заявляла про готовність допомогти Україні з модернізацією винищувачів, проте витрати на цей проєкт мала б взяти на себе українська сторона або країни-партнери.

Нагадаємо, тема передачі польських МіГ-29 тягнеться вже кілька років. Ще 2024 року тодішній президент Польщі Анджей Дуда пояснював, що головна умова передачі – це гарантії захисту польського неба з боку союзників. У червні 2026 року Польща тимчасово призупинила передачу через невиконання Україною умов угоди про обмін технологіями, а вже 6 липня сторони повернулися за стіл переговорів.

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Теги: Польща літак Болгарія Анджей Дуда Володимир Зеленський переговори Варшава обмін

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