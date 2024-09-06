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Трамп пропонує призначити Маска на чолі комісії з ефективності уряду – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп пропонує призначити Маска на чолі комісії з ефективності уряду – Reuters
Трамп обіцяє створити житлові зони з низькими податками та скоротити корпоративні податки для вітчизняних виробників
фото з відкритих джерел

Колишній президент США хоче запропонувати мільярдерові важливу посаду в уряді

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив, що у разі перемоги на виборах 5 листопада, створить комісію з ефективності уряду, яку очолить засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск. Про це інформує Reuters.

За словами Трампа, комісія буде відповідальна за проведення фінансового та ефективнішого аудиту федерального уряду. Її мета – розробити план щодо усунення шахрайства та недоцільних витрат протягом перших шести місяців роботи. Колишній президент підкреслив, що Маск погодився очолити цей орган, і Трамп вперше публічно заявив про це під час своєї промови.

«Я з нетерпінням чекаю можливості служити Америці, якщо випаде така нагода», – написав Маск у своєму дописі на платформі X (колишній Twitter), підкреслюючи, що не вимагає плати чи офіційного визнання за таку роботу.

Призначення Ілона Маска на чолі комісії викликало чимало дискусій. Прихильники Трампа, зокрема відомі бізнесмени, позитивно відгукнулися про можливість Маска керувати урядовими реформами.

«Маск – видатний бізнесмен, і я впевнений, що він зможе зробити уряд набагато ефективнішим», –  зазначив фінансист Джон Полсон.

Водночас така ініціатива зіткнулася з критикою. Еверетт Келлі, президент Американської федерації державних службовців, звинуватив Трампа та Маска в тому, що вони намагаються розгромити державну службу та замінити працівників, що звільняються, своїми союзниками. "

«У цьому немає нічого ефективного», – прокоментував він.

Окрім створення комісії з ефективності уряду, Трамп також представив свої економічні ініціативи. Серед них – зниження ставки корпоративного податку до 15% для компаній, що виробляють всередині країни, створення зон з низькими податками на федеральних землях для стимулювання будівництва житла, а також запуск суверенного фонду добробуту для фінансування інфраструктурних проєктів.

 

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск

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