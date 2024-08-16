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Камала Гарріс фаворит виборів, але за однієї умови – The Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Камала Гарріс фаворит виборів, але за однієї умови – The Washington Post
Гарріс має всі шанси перемогти на виборах у США
фото із відкритих джерел

Гарріс стала б фаворитом на виборах, якби вони проходили сьогодні

Віцепрезидентка США Камала Гарріс стала б фаворитом на виборах, якби вони проходили сьогодні. Про це пише The Washington Post з посиланням на результати опитування.

За даними дослідження, рівень підтримки політика по країні збільшився на два відсоткові пункти. Вона вибилася вперед у двох штатах (Вісконсін та Пенсільванія). Таким чином Гарріс скорочує відрив від суперника Дональда Трампа.

У США існує дві групи штатів, що вагаються. Для перемоги у виборах Гарріс необхідно обійти Трампа лише в одній із них. Експрезиденту при цьому треба отримати більшість голосів у обох групах.

До виборів залишається три місяці, тож ситуація з підтримкою кандидатів може неодноразово змінитися. Опитування показує лише поточне становище, уточнюють журналісти.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт. За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

До слова, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс витрачає на цифрову рекламу вдесятеро більше, ніж республіканець Дональд Трамп. Про це пише газета Financial Times. Так, Гарріс вже віддала на піар $57 млн, тоді як Трамп витратив $5,6 млн.

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Теги: вибори Дональд Трамп політика вибори у США Камала Гарріс

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