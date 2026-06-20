NYT: Мирна угода з Іраном вигідна Трампу, а не США

Трамп мав зупинити війну зараз, щоб у листопаді демократи не перемогли на проміжних виборах

Угода з Іраном – це не про мир, а про інтереси Трампа перед проміжними виборами в США та подальшої полтітичної кар'єри

Попередня мирна угода між США та Іраном більше нагадує заяву про фінансове банкрутство у сфері нерухомості та є актом повної фінансової капітуляції з боку американської адміністрації. Це рішення продемонструвало, наскільки ретельно Тегеран прорахував дії Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф відкрито заявив на державному телебаченні, що ця угода є «свідченням провалу США». Справжні мотиви Трампа криються у внутрішній політиці: він фактично здав інтереси традиційних союзників Америки – Ізраїлю та арабських країн Перської затоки – заради перемоги у ключових штатах, що коливаються (Пенсильванії, Джорджії та Мічигану).

Президент усвідомлював, що спричинена війною продуктова інфляція та високі ціни на бензин гарантують республіканцям поразку на проміжних виборах у листопаді. Отримання демократами контролю над Палатою представників і Сенатом загрожує йому нескінченними розслідуваннями щодо збагачення за рахунок президентства і навіть імпічментом. Задля власної вигоди Трамп знову відмовився від усіх принципів і традиційно підставив віцепрезидента Джей Ді Венса, заздалегідь попередивши, що у разі провалу звинуватить саме його.

Угода про припинення вогню не лише не містить жодних зобов'язань Ірану стримувати розробку ракет далекого радіуса дії та підтримку маріонеток, які підривають уряди Лівану та Іраку, але й обумовлює 60-денні переговори щодо ядерного майбутнього Ірану припиненням Ізраїлем своїх військовоих операцій у Лівані проти найманої армії Ірану, угруповання Хезболла, що трохи абсурдно.

Більше того, Трамп і Венс, які раніше закликали іранців до повстання і обіцяли допомогу, тепер цинічно хвалять лідерів режиму, який щоночі розстрілював тисячі власних громадян, що прагнули свободи. Трамп назвав іранське керівництво «дуже раціональними, розумними і приємними людьми», хоча водночас вимагав від президента України Володимира Зеленського – лідера героїчної демократії, яка чинить опір російському вторгненню – укласти брудну угоду з Путіним, заявляючи, що в України «немає карт». «Трамп і Венс не мають послідовного бачення інтересів США, і вони абсолютно не віддані жодним принципам демократичних цінностей», – йдеться у матеріалі видання.

Головний прорахунок Трампа і Нетаньягу полягав у тому, що вони оточили себе підлабузниками, відкинули експертні знання та недооцінили готовність Ірану закрити Ормузьку протоку. У результаті Тегеран отримав право стягувати плату з нафтових танкерів після завершення 60-денного безкоштовного періоду, виторгуваного Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Фактично США залишають регіон Перської затоки, змушуючи Саудівську Аравію, ОАЕ, Бахрейн, Катар і Кувейт самостійно домовлятися з Тегераном.

Проте цей військовий та геополітичний провал Трампа-Нетаньягу може несподівано врятувати американську та ізраїльську демократії: поразка в опитуваннях на тлі іранського безладу здатна позбавити республіканців та партію Нетаньягу перемоги на осінніх виборах. Окрім цього, зменшення зовнішньої загрози з боку США та Ізраїлю позбавить аятол можливості відволікати власний народ війною, що може відкрити внутрішній простір для масштабних реформ чи зміни режиму в самому Ірані.

Як відомо, президент США Дональд Трамп під час виступу на військово-повітряній базі «Ендрюс» заявив, що Іран має 60 днів для укладення остаточної угоди, попередивши, що в іншому разі Сполучені Штати вдадуться до дій, які Тегерану не сподобаються.

Водночас, американський лідер висловив переконання, що у питанні підписання фінальних домовленостей усе буде добре і Вашингтону не доведеться застосовувати інші важелі впливу.