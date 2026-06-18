Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США знайшли новий спосіб боротьби з російськими ракетами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США знайшли новий спосіб боротьби з російськими ракетами
США перетворили HIMARS на зброю проти «Іскандерів» і «Кинджалів»
фото: Lockheed Martin

Нова версія легендарної системи отримала ракети Patriot та здатність перехоплювати балістичні цілі

Американська компанія Lockheed Martin представила модернізовану версію реактивної системи HIMARS, яка отримала не лише збільшений боєкомплект, а й нові можливості протиповітряної та протиракетної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії Lockheed Martin.

Нові можливості системи

Оновлений комплекс здатний використовувати ракети Patriot і потенційно перехоплювати балістичні ракети типу «Іскандер» та аеробалістичні «Кинджал». Нова модифікація отримала назву HIMARS FLEX. Головною зміною стало використання нового шасі, яке дозволяє розміщувати одразу два пускові контейнери замість одного.

Завдяки цьому бойова машина може одночасно нести до 12 керованих ракет GMLRS, що фактично наближає її можливості до важчої гусеничної системи M270.

Втім, найбільшу увагу привернула інша особливість новинки. Розробники інтегрували до HIMARS FLEX можливість застосування зенітних та протиракетних боєприпасів, зокрема ракет PAC-3 від систем Patriot.

Функції протиповітряної оборони

У компанії зазначають, що це дозволяє використовувати платформу не лише для ударів по наземних цілях, а й для боротьби з повітряними загрозами.

Зокрема, йдеться про можливість перехоплення балістичних ракет типу «Іскандер» та аеробалістичних ракет «Кинджал», які Росія активно застосовує під час ударів по Україні.

Lockheed Martin повідомила, що система може працювати у двох основних конфігураціях: із 12 ракетами GMLRS для ударних місій або з вісьмома зенітними ракетами для виконання завдань протиповітряної оборони.

«Здатність HIMARS FLEX вести вогонь і швидко переміщатися, у поєднанні зі збільшеним боєкомплектом, швидким перезаряджанням та можливістю автономної роботи забезпечує розподілений, стійкий вогонь в умовах протистояння», – заявили в компанії.

Інтеграція в єдину систему управління

Ще однією перевагою нової системи стала її інтеграція з мережецентричною системою управління IBCS. Завдяки цьому HIMARS FLEX може отримувати дані для наведення від будь-яких сумісних радарів та сенсорів без необхідності прямого підключення до штатної радіолокаційної станції Patriot.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет.

Читайте також:

Теги: США балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп попросить американські компанії виробляти ракети в Україні
Трамп відкрив шлях до виробництва американської зброї в Україні
Вчора, 19:36
Американський президент публічно закликав оборонні компанії виробляти більше боєприпасів
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
США оголосили про скорочення свого внеску в модель сил НАТО
Bloomberg: Європа готується до різкого скорочення внесків США до НАТО
13 червня, 02:31
Стратегічний водний шлях фактично паралізований іще з початку американсько-іранського конфлікту
Іран заявив про повне закриття Ормузу, США спростували
11 червня, 03:47
План про використання іранських грошей виник після того, як Тегеран знову атакував країни Перської затоки
CNN: США планують дозволити використання іранських активів для відновлення країн Перської затоки
7 червня, 02:43
Наслідки ворожої атаки по Україні, 2 червня 2026 рік
Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні
2 червня, 08:08
Сьюзан Браун: «Я старію гідно»
Водить авто у 108 років. Вчителька із США поділилася секретами свого довголіття
28 травня, 22:06
Майже 50 країн ООН засудили масовані системні удари Росії по Києву
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
27 травня, 16:55
Іноземець, який тимчасово перебуває в США та хоче отримати грін-карту, повинен повернутися до своєї країни
США зобов'язали іноземців виїжджати з країни для оформлення грін-карт
23 травня, 09:42

Соціум

Після удару по Москві глава МЗС Росії вибухнув погрозами
Після удару по Москві глава МЗС Росії вибухнув погрозами
США знайшли новий спосіб боротьби з російськими ракетами
США знайшли новий спосіб боротьби з російськими ракетами
Президент Фінляндії назвав ймовірні терміни завершення війни в Україні
Президент Фінляндії назвав ймовірні терміни завершення війни в Україні
Лукашенко відреагував на удар по автобусу в Брянській області
Лукашенко відреагував на удар по автобусу в Брянській області
Польські спецслужби затримали підозрюваного у вбивстві антипутінського художника
Польські спецслужби затримали підозрюваного у вбивстві антипутінського художника
Паливна криза в Росії: влада на місцях змушує медіа брехати про відсутність дефіциту
Паливна криза в Росії: влада на місцях змушує медіа брехати про відсутність дефіциту

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua