США знайшли новий спосіб боротьби з російськими ракетами

США перетворили HIMARS на зброю проти «Іскандерів» і «Кинджалів»

Нова версія легендарної системи отримала ракети Patriot та здатність перехоплювати балістичні цілі

Американська компанія Lockheed Martin представила модернізовану версію реактивної системи HIMARS, яка отримала не лише збільшений боєкомплект, а й нові можливості протиповітряної та протиракетної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії Lockheed Martin.

Нові можливості системи

Оновлений комплекс здатний використовувати ракети Patriot і потенційно перехоплювати балістичні ракети типу «Іскандер» та аеробалістичні «Кинджал». Нова модифікація отримала назву HIMARS FLEX. Головною зміною стало використання нового шасі, яке дозволяє розміщувати одразу два пускові контейнери замість одного.

Завдяки цьому бойова машина може одночасно нести до 12 керованих ракет GMLRS, що фактично наближає її можливості до важчої гусеничної системи M270.

Втім, найбільшу увагу привернула інша особливість новинки. Розробники інтегрували до HIMARS FLEX можливість застосування зенітних та протиракетних боєприпасів, зокрема ракет PAC-3 від систем Patriot.

Функції протиповітряної оборони

У компанії зазначають, що це дозволяє використовувати платформу не лише для ударів по наземних цілях, а й для боротьби з повітряними загрозами.

Зокрема, йдеться про можливість перехоплення балістичних ракет типу «Іскандер» та аеробалістичних ракет «Кинджал», які Росія активно застосовує під час ударів по Україні.

Lockheed Martin повідомила, що система може працювати у двох основних конфігураціях: із 12 ракетами GMLRS для ударних місій або з вісьмома зенітними ракетами для виконання завдань протиповітряної оборони.

«Здатність HIMARS FLEX вести вогонь і швидко переміщатися, у поєднанні зі збільшеним боєкомплектом, швидким перезаряджанням та можливістю автономної роботи забезпечує розподілений, стійкий вогонь в умовах протистояння», – заявили в компанії.

Інтеграція в єдину систему управління

Ще однією перевагою нової системи стала її інтеграція з мережецентричною системою управління IBCS. Завдяки цьому HIMARS FLEX може отримувати дані для наведення від будь-яких сумісних радарів та сенсорів без необхідності прямого підключення до штатної радіолокаційної станції Patriot.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет.