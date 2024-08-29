США облаштують новий пірс для доставки допомоги Сектору Гази

Байден схвалив новий пірс у Газі, навіть незважаючи на застороги, що його знову можуть зруйнувати хвилі

Президент США Джо Байден схвалив будівництво плавучого пірсу для доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази, незважаючи на попередження про те, що сильні хвилі можуть створити серйозні проблеми для його роботи. Про це пише видання Washington Post з посиланням на звіт Управління генерального інспектора США.

Про створення системи забезпечення морської доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази в березні на тлі гуманітарної ситуації, що погіршується, оголосив Байден. Пірс пропрацював півтора тижні у травні, а потім був пошкоджений під час шторму та відправлений на ремонт. Проєкт, як повідомлялося, коштував американцям близько $300 млн. Радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван у липні повідомляв, що США згорнуть операцію з доставки гумдопомоги до Гази через пірс.

«Байден схвалив план доставки гуманітарної допомоги в Cектор Гази через плавучий військовий пірс, незважаючи на попередження уряду США про те, що сильні хвилі можуть створити серйозні проблеми, і заперечення з боку чиновників, які побоювалися, що операція відверне увагу від дипломатичних зусиль з примусу Ізраїлю відкрити додаткові сухопутні шляхи до зони бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, співробітники Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) висловили стурбованість тим, що увага адміністрації Байдена до пірсу підриває «пропагандистську діяльність агентства» щодо відкриття більшої кількості наземних шляхів. Згідно з виданням, негода також була серйозною проблемою з самого початку будівництва пірсу.

Видання пише, що, незважаючи на роль USAID як лідера в гуманітарній допомозі в Секторі Гази, агентство мало «обмежений контроль» над рішенням про використання пірсу, його розташування та тих, хто забезпечуватиме його безпеку.

Раніше американські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що адміністрація Байдена розчарувалася у використанні плавучого пірсу для надсилання гуманітарної допомоги до Сектору Гази, оскільки проєкт не виконав своїх скромних цілей.

Пізніше представник Управління ООН із координації гуманітарних питань (УКГВ) у Газі Георгіос Петропулос висловив думку, що операція США щодо створення плавучого пірсу для гуманітарної допомоги в анклаві провалилася.