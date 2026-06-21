Трамп знову заявив, що прем'єр-міністр Італії попросила зробити фото на G7 та поглибив суперечку

Дональд Трамп раніше говорив, що погодився на знімок з Мелоні лише з жалості, бо вона нібито благала його про це

Президент США Дональд Трамп поглибив протистояння з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, повторно заявивши, що вона наполегливо просила зробити з ним спільне фото на нещодавньому саміті G7 у Франції. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У своїх соціальних мережах американський лідер стверджував, що популярність керівниці Італії стрімко падає через її відмову підтримати Сполучені Штати у протистоянні з Іраном. Раніше в інтерв'ю телеканалу La7 він також зазначав, що погодився на знімок лише з жалості до колеги, яка нібито благала його про це. На додачу, у розмові з NBC News Трамп дорікнув Мелоні та іншим членам НАТО за відсутність солідарності під час кризи довкола Ормузької протоки.

Італійська лідерка оперативно та жорстко відреагувала на ці закиди. У своєму фейсбуці вона назвала звинувачення Трампа безпідставними та порадила йому звернути увагу на власні рейтинги. Мелоні наголосила, що її електоральна підтримка базується виключно на захисті національних інтересів, через що Італія й закрила доступ американським військам до своїх військових баз на початку року.

У спеціальному відеозверненні на платформі X вона висловила шок від поведінки очільника Білого дому щодо союзників та зауважила, що Італія ніколи нічого не випрошує. Вона також критично додала, що президенту США бракує подібної рішучості у відносинах зі справжніми ворогами Заходу, до яких він виявляє значно більше поступливості.

Цей публічний скандал свідчить про серйозне охолодження взаємин між лідерами, які раніше вважалися близькими соратниками. Мелоні тривалий час сприймали як ключову союзницю Трампа в Західній Європі, оскільки вони мали схожі погляди на міграційну політику та суверенітет держава. Вона навіть стала єдиним європейським лідером на його другій інавгурації. Проте перші тріщини з'явилися раніше, коли Трамп розкритикував Папу Лева XIV за антивоєнну позицію щодо Ірану, а Мелоні назвала ці випади неприйнятними.

Нинішнє загострення вже призвело до дипломатичних наслідків: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував свій візит до США, де планував зустріч із держсекретарем Марко Рубіо, а італійські медіа, зокрема одне з ультраправих видань, виступили з різкими образами на адресу американського президента. Наразі Білий дім та Держдепартамент США не надали офіційних коментарів щодо ситуації.

Нагадаємо, раніше на саміті G7 у французькому Евіан-ле-Бен увагу медіа привернув ще один епізод за участю президента США Дональда Трампа. Перша леді Франції Бріжит Макрон ледь не впала під час офіційних заходів, однак американський лідер встиг її підтримати. Інцидент швидко розійшовся у світових ЗМІ та соцмережах.