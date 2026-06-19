Трамп принизив прем'єрку Італії після саміту G7 і отримав відповідь

Слова президента США про те, що Джорджа Мелоні нібито «благала» його про спільне фото, викликали обурення італійської влади

Після саміту G7 між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні спалахнув публічний конфлікт. Причиною стали заяви американського лідера про їхню зустріч під час міжнародного форуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійське виадння ANSA.

Трамп спровокував дипломатичний скандал заявою про Мелоні

В інтерв'ю італійському телеканалу La7 Трамп заявив, що Мелоні нібито сама наполягала на спільному фото під час саміту «Великої сімки», який відбувся 16 червня у французькому Евіан-ле-Бен.

«Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Мені не довелося з нею говорити. Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», – сказав президент США.

Мелоні жорстко відповіла та звинуватила Трампа у брехні

Ці слова викликали різку реакцію з боку глави італійського уряду. Мелоні опублікувала заяву в соціальних мережах, у якій категорично спростувала твердження Трампа та розкритикувала його ставлення до союзників.

«Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж це не вперше», – наголосила прем'єрка Італії.

Мелоні також заявила, що її розчаровує різниця між риторикою Трампа щодо партнерів Вашингтона та його ставленням до противників Заходу.

«Можу лише сказати, що розчаровує те, що він не виявляє такої ж рішучості до ворогів Заходу та Сполучених Штатів, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю. Є одне, що він повинен пам’ятати: ні я, ні Італія ніколи не благаємо», – заявила вона.

Італійські урядовці стали на захист прем'єрки

Скандал швидко вийшов за межі особистої суперечки двох політиків. На захист Мелоні виступили високопосадовці італійського уряду. Зокрема, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про скасування запланованого на 21-22 червня візиту до Сполучених Штатів.

«Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем'єр-міністра Джорджі Мелоні ображають всю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів», – написав він у соцмережі X.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто також розкритикував слова американського президента. «Я не можу уявити, щоб Джорджа Мелоні просила когось сфотографуватися, навіть під примусом. Натомість можу уявити, скільки зусиль їй коштувало відкинути те, що сказав Трамп кілька тижнів тому, заради інтересів Італії, Європи та Заходу. І я уявляю, скільки їй коштуватиме не прокоментувати, як того заслуговує, цей новий промах президента США», – сказав Крозетто.

Нагадаємо, раніше на саміті G7 у французькому Евіан-ле-Бен увагу медіа привернув ще один епізод за участю президента США Дональда Трампа. Перша леді Франції Бріжит Макрон ледь не впала під час офіційних заходів, однак американський лідер встиг її підтримати. Інцидент швидко розійшовся у світових ЗМІ та соцмережах.