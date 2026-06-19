Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп принизив прем'єрку Італії після саміту G7 і отримав відповідь

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп принизив прем'єрку Італії після саміту G7 і отримав відповідь
Заява Трампа про Мелоні спричинила дипломатичний скандал
фото: ansa.it

Слова президента США про те, що Джорджа Мелоні нібито «благала» його про спільне фото, викликали обурення італійської влади

Після саміту G7 між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні спалахнув публічний конфлікт. Причиною стали заяви американського лідера про їхню зустріч під час міжнародного форуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійське виадння ANSA.

Трамп спровокував дипломатичний скандал заявою про Мелоні

В інтерв'ю італійському телеканалу La7 Трамп заявив, що Мелоні нібито сама наполягала на спільному фото під час саміту «Великої сімки», який відбувся 16 червня у французькому Евіан-ле-Бен.

«Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Мені не довелося з нею говорити. Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», – сказав президент США.

Мелоні жорстко відповіла та звинуватила Трампа у брехні

Ці слова викликали різку реакцію з боку глави італійського уряду. Мелоні опублікувала заяву в соціальних мережах, у якій категорично спростувала твердження Трампа та розкритикувала його ставлення до союзників.

«Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж це не вперше», – наголосила прем'єрка Італії.

Мелоні також заявила, що її розчаровує різниця між риторикою Трампа щодо партнерів Вашингтона та його ставленням до противників Заходу.

«Можу лише сказати, що розчаровує те, що він не виявляє такої ж рішучості до ворогів Заходу та Сполучених Штатів, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю. Є одне, що він повинен пам’ятати: ні я, ні Італія ніколи не благаємо», – заявила вона.

Італійські урядовці стали на захист прем'єрки

Скандал швидко вийшов за межі особистої суперечки двох політиків. На захист Мелоні виступили високопосадовці італійського уряду. Зокрема, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про скасування запланованого на 21-22 червня візиту до Сполучених Штатів.

«Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем'єр-міністра Джорджі Мелоні ображають всю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів», – написав він у соцмережі X.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто також розкритикував слова американського президента. «Я не можу уявити, щоб Джорджа Мелоні просила когось сфотографуватися, навіть під примусом. Натомість можу уявити, скільки зусиль їй коштувало відкинути те, що сказав Трамп кілька тижнів тому, заради інтересів Італії, Європи та Заходу. І я уявляю, скільки їй коштуватиме не прокоментувати, як того заслуговує, цей новий промах президента США», – сказав Крозетто.

Нагадаємо, раніше на саміті G7 у французькому Евіан-ле-Бен увагу медіа привернув ще один епізод за участю президента США Дональда Трампа. Перша леді Франції Бріжит Макрон ледь не впала під час офіційних заходів, однак американський лідер встиг її підтримати. Інцидент швидко розійшовся у світових ЗМІ та соцмережах.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Джорджа Мелоні скандал саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еммануель Макрон зустрічав лідерів країн на саміті G7
Музичні рукостискання: Макрон підібрав лідерам G7 хіти з натяком (відео)
17 червня, 13:28
Останнього разу Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічалися в січні 2026 року у швейцарському Давосі
Озвучено дату наступної зустрічі Трампа і Зеленського
13 червня, 19:46
Трамп розповів, у який спосіб вдалося знизити ціну на нафту
Трамп розповів, у який спосіб вдалося знизити ціну на нафту
10 червня, 20:57
Президент США Дональд Трамп публічно висловив невдоволення ізраїльськими ударами по Бейруту
Ізраїль пообіцяв «потужну» відповідь Ірану після нових ракетних ударів
8 червня, 01:48
Туск заявив, що польський уряд веде переговори з керівником ОП Кирилом Будановим щодо врегулювання кризи
Польський прем'єр поклав на Київ відповідальність за скандал з УПА
6 червня, 00:10
Президент США також висловився про умови врегулювання конфлікту, заявивши, що очікує від обох сторін взаємних поступок
Трамп прокоментував лист Зеленського Путіну: «Хороші люди»
5 червня, 01:02
Трамп заперечує інформацію приведену статті Wall Street Journal про Епштейна
Трамп повторно подав позов про наклеп проти Wall Street Journal через статтю про Епштейна
29 травня, 05:41
Адміністрація Трампа відправляє Родні Мімс Кука на форум Путіна
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
22 травня, 09:25
Ормузька протока є життєво важливим судноплавним маршрутом для світової торгівлі нафтою
Іран прагне узаконити платний проїзд через Ормузьку протоку
21 травня, 23:20

Політика

Сенатори США націлилися на активи РФ заради озброєння України
Сенатори США націлилися на активи РФ заради озброєння України
Трамп принизив прем'єрку Італії після саміту G7 і отримав відповідь
Трамп принизив прем'єрку Італії після саміту G7 і отримав відповідь
Президент Євроради розлютив країни Балтії після переговорів із Кремлем
Президент Євроради розлютив країни Балтії після переговорів із Кремлем
The Economist: Вашингтон прозрів. Команда Трампа більше не вірить Путіну
The Economist: Вашингтон прозрів. Команда Трампа більше не вірить Путіну
Москва знову заговорила про катастрофу на фронті для української армії
Москва знову заговорила про катастрофу на фронті для української армії
Пєсков спробував виправдати роботу ППО у Москві
Пєсков спробував виправдати роботу ППО у Москві

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua