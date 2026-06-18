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Син Байдена влаштувався на роботу в люксовий наркологічний диспансер у Лос-Анджелесі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Останнім часом син Байдена виступає у подкастах за тверезий спосіб життя
фото: topnews

Хантер Байден очолив благодійний фонд преміальної наркологічної клініки в Лос-Анджелесі

Син колишнього президента США Джо Байдена, Хантер Байден, отримав офіційну посаду в елітному медичному центрі Peak Path Health в Каліфорнії. Він став співзасновником, виконавчим директором та головою правління новоствореного благодійного фонду Peak Path Health Foundation, а також виконуватиме роль старшого радника клініки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на медичну організацію та видання The Washington Free Beacon.

Представники клініки зазначають, що залучення Хантера Байдена до проєкту є символічним кроком. Цього місяця він відзначає сім років повної тверезості після тривалої та публічної боротьби з важкою залежністю від алкоголю та кокаїну.

Організація планує використовувати його унікальний «життєвий досвід» для:

  • розширення програм психологічної допомоги;
  • боротьби із суспільною стигматизацією людей із залежностями;
  • залучення нових грантів та розробки освітніх ініціатив.

«Власний шлях Хантера крізь виклики залежності та зцілення принесе безцінне розуміння того, чого насправді вимагає довгострокове одужання», – зазначили в адміністрації закладу.

Як зазначає видання, нова посада Хантера Байдена збіглася з його активною медійною діяльністю. Останнім часом він часто виступає на подкастах та у соцмережах як інфлюенсер у сфері тверезого способу життя.

Водночас журналісти припускають, що високооплачувана робота в елітному секторі допоможе Байдену-молодшому у розв'язанні його фінансових проблем, адже після багаторічних судових процесів його борги за юридичні послуги оцінюють у мільйони доларів.

«Нова робота Байдена може зацікавити його численних кредиторів. Байден заявив, що він винен $17 млн адвокатам, які представляли його у справах про податкові злочини та злочини, пов'язані зі зброєю, а також у різних позовах про наклеп», – пише видання.

Peak Path Health – це приватний наркологічний центр класу «ультра-люкс», розташований у престижних районах Лос-Анджелеса (Голлівуд-Гіллз та Вудленд-Гіллз). Заклад спеціалізується на конфіденційному лікуванні, медичній детоксикації та реабілітації для бізнес-лідерів, топменеджерів та відомих професіоналів.

«Главком» писав, що Хантер Байден, син колишнього президента США Джо Байдена, викликав на поєдинок Еріка Трампу та Дональда Трампа-молодшого – синів чинного президента Дональда Трампа.

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Теги: США Джозеф Байден наркотики

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