Трибунал для Путіна може бути створений вже цього року – єврокомісар

Міжнародна команда прокурорів від липня 2023 року аналізує докази військових злочинів РФ

Спецтрибунал для владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року. Про це повідомив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс у коментарі DW.

«Розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди чи спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи», – розповів він.

Нідерланди запропонували провести спецтрибунал у Гаазі. Від липня 2023 року міжнародна команда прокурорів аналізує докази, передані різними країнами до бази даних, створеної спеціально для цього при Євроюсті. Згодом справу буде передано до спецтрибуналу.

Видання пише і про дискусію щодо використання заморожених на Заході суверенних активів РФ: 44 країни підтримали розгляд цього питання. Раніше йшлося лише про використання доходів від цих активів, але не самих коштів.

Загалом у світі заморожено близько 300 млрд євро суверенних активів Центробанку РФ, причому більша їх частина – на території Євросоюзу. Зокрема, від ЄС очікують рішення про передачу Києву надприбутки від них – близько 3 млрд євро на рік.

Нагадаємо, координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також модель трибуналу на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Інтернаціоналізований трибунал може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження, проте надає Путіну імунітет. Водночас створенню трибуналу через ООН може завадити позиція низки країн.