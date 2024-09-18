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У Держдепі пояснили, як підтримка США допоможе Україні виграти війну

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Держдепі пояснили, як підтримка США допоможе Україні виграти війну
фото з відкритих джерел

Метью Міллер заявив, що перемогу Україні може забезпечити не окремий вид зброї, а комплексна допомога від США

Сполучені Штати вважають, що в війні Росії проти України не існує конкретного виду зброї, яка б могла вирішити результат конфлікту на користь Києва. Натомість перемогу Україні може забезпечити комплекс заходів, над якими Вашингтон продовжує працювати. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні.

Під час розмови з журналістами Міллер відповів на запитання щодо ракет великої дальності, які Україна просить надати без обмежень. Він підтвердив, що це питання обговорюватиметься між США та Великою Британією на Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня.

«Існує низка різних можливостей, які разом можуть допомогти Україні виграти цю війну, і це те, що ми продовжуємо надавати їм», – сказав Міллер.

Міллер також підкреслив, що немає одного виду зброї, який би зміг забезпечити вирішальну перевагу у війні. За його словами, лише низка заходів, які Сполучені Штати постійно надають Україні, можуть допомогти їй здобути перемогу.

«Ми продовжуємо оцінювати, які додаткові можливості та методи слід надати Україні, щоб забезпечити її успіх», – зазначив представник Держдепу.

Він також додав, що США продовжуватимуть надавати Україні мільярди доларів у сфері безпеки, які разом з українськими зусиллями допомагають відбивати окуповані території.

Нагадаємо, США ознайомились з планом Зеленського для закінчення війни.

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Теги: Україна Вашингтон

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