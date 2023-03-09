У Грузії на протестах затримано бійця, який воював за Україну

Військовий розповів про переслідування та проблеми, які виникали в нього при перетині грузинського кордону

У Тбілісі 8 березня, під час протестів проти закону про іноагентів, силовики затримали бійця, який воював проти Росії на боці України – Надіма Хмаладзе. Про це повідомила грузинська редакція «Радіо Свобода».

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Правоохоронці затримали військового за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві на площі Свободи в Тбілісі 8 березня приблизно о 16:00.

За словами правоохоронних органів, ці дві дії є порушенням статей 166 та 173 КУпАП.

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Родичі та адвокат Хмаладзе кілька годин шукали чоловіка. Однак лише наприкінці дня адвокат Торніке Бакрадзе знайшов його в СІЗО Загесі.

«У нас була зустріч тривалістю приблизно годину. За що його затримали, йому офіційно не відомо. Протоколу затримання я не бачив, як і він. Йому усно сказали, що затримали через словесні образи, які буде важко довести – на момент арешту він не міг вчинити злочин», – зауважив адвокат Хмаладзе.

Він звернув увагу на те, що військовий під час зустрічі в ізоляторі розповідав про переслідування та проблеми, які виникали в нього при перетині кордону.

«Вранці 6 березня людина з України приїхала в Тбілісі, і, як він каже, його довше за всіх затримали на паспортному контролі й не пояснили чому. А після того, як він потрапив на територію юрисдикції Грузії, його постійно переслідувало четверо невідомих. Він вважає, що ці люди були співробітниками кримінальної поліції», – розповів Бакрадзе.

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Нагадаємо, що у Тбілісі триває третій день масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про «іноагентів». Наразі протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції. Серед мітингувальників багато опозиційних політиків, активістів і членів громадських організацій, студентів. У довколишніх кварталах багато правоохоронців. 7 та 8 березня пройшли багатотисячні акції протесту після того, як парламент у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Почалися зіткнення поліції та протестувальників.

До слова, Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що всіх затриманих 7-8 березня учасників акції протесту перед будівлею парламенту на цей момент звільнено. Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» відкликала законопроєкт із парламенту.

Наразі учасники акції вимагають зміни влади в країні.