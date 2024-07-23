Гарріс побила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію за добу

Гарріс зібрала понад 80 мільйонів доларів всього за добу

Віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад 80 мільйонів доларів всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. Про це інформує AP.

«Історичний вилив підтримки віце-президента Гарріс є саме таким типом масової енергії і ентузіазму, які перемагають на виборах» , – сказав речник кампанії Муньос.

На заході, присвяченому чемпіонату NCAA, Гарріс високо оцінила досягнення Байдена за останні три роки, наголосивши на його чесності, порядності, відданості сім'ї і вірі, а також на його любові до країни. Вона також згадала про спільну роботу з Бо Байденом і поділилася історіями про її враження від президента.

«Досягнення Джо Байдена за останні три роки не має собі рівних у сучасній історії. За один термін він уже перевершив спадщину більшості президентів, які пропрацювали два терміни» , – сказала вона на заході для спортсменів чемпіонату NCAA

«Якості, які Бо поважав у своєму батьку, –це ті самі якості, які я щодня бачу в нашому президентові. Його чесність, його порядність, його відданість своїй вірі та своїй сім'ї, його велике серце і його любов, глибока любов до нашої країни – і я є безпосереднім свідком того, що кожного дня наш президент Джо Байден бореться за американський народ» , – додала Гаріс.

Байден, за її словами, «швидко відновлюється» після захворювання на Covid-19 і висловив бажання бути присутнім на цьому заході.

Нагадаємо, що образ віце-президента США Камали Гарріс на інавгурації знайшли в епізоді мультсеріалу Сімпсони 2000 року.



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