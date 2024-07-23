Головна Країна Політика
search button user button menu button

Гарріс побила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію за добу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Гарріс побила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію за добу
Гарріс наздогоняє Трампа в рейтингах
фото: korrespondent.net

Гарріс зібрала  понад 80 мільйонів доларів всього за добу

Віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад 80 мільйонів доларів всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. Про це інформує AP.

«Історичний вилив підтримки віце-президента Гарріс є саме таким типом масової енергії і ентузіазму, які перемагають на виборах» , – сказав речник кампанії Муньос.

На заході, присвяченому чемпіонату NCAA, Гарріс високо оцінила досягнення Байдена за останні три роки, наголосивши на його чесності, порядності, відданості сім'ї і вірі, а також на його любові до країни. Вона також згадала про спільну роботу з Бо Байденом і поділилася історіями про її враження від президента.

«Досягнення Джо Байдена за останні три роки не має собі рівних у сучасній історії. За один термін він уже перевершив спадщину більшості президентів, які пропрацювали два терміни» , – сказала вона на заході для спортсменів чемпіонату NCAA

«Якості, які Бо поважав у своєму батьку, –це ті самі якості, які я щодня бачу в нашому президентові. Його чесність, його порядність, його відданість своїй вірі та своїй сім'ї, його велике серце і його любов, глибока любов до нашої країни – і я є безпосереднім свідком того, що кожного дня наш президент Джо Байден бореться за американський народ» , – додала Гаріс.

Байден, за її словами, «швидко відновлюється» після захворювання на Covid-19 і висловив бажання бути присутнім на цьому заході.

Нагадаємо, що образ віце-президента США Камали Гарріс на інавгурації знайшли в епізоді мультсеріалу Сімпсони 2000 року.


 Читайте також:

Теги: Камала Гарріс президент Сімпсони рекорд партії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними слідства, 42-річний підозрюваний організував підрив майна депутата.
Правоохоронці затримали організатора підриву майна депутата Закарпатської облради
28 червня, 15:51
Вторгнення Ізраїлю в Ліван може зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією
Напад Ізраїлю на «Хезболлу» може втягнути у війну РФ – ЗМІ
29 червня, 22:22
Марі Доші (ліворуч) та Пріска Тевено ведуть активну передвиборчу кампанію
Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих
5 липня, 10:26
Унаслідок атаки на Краснодарський край пошкоджено вежу стільникового зв'язку і нафтобазу
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
«Батьківщина» була заснована 9 липня 1999 року
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23
Зеленський підписав указ про затвердження Дня Української державності 24 серпня 2021 року
Зеленський привітав українців із Днем державності
15 липня, 09:20
Науседа: «Я пообіцяв нації захищати та зміцнювати Литву, служити батьківщині, демократії та добробуту нашого народу»
Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви (фото)
12 липня, 14:20
Вибори в Європарламент пройшли на початку червня
У Страсбурзі розпочалася перша сесія новообраного Європарламенту
16 липня, 12:38
На піку своєї кар’єри Меркель була визнана найвпливовішою жінкою світу та фактичним лідером ЄС
Меркель на пенсії: The Guardian розповів, чим зараз займається ексканцлерка
18 липня, 10:47

Політика

Гарріс побила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію за добу
Гарріс побила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію за добу
Директор Секретної служби США визнала провал у справі замаху на Трампа
Директор Секретної служби США визнала провал у справі замаху на Трампа
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
Нардеп Андрій Жупанин пропустив засідання Верховної Ради через навчання у Лондоні (відео)
Нардеп Андрій Жупанин пропустив засідання Верховної Ради через навчання у Лондоні (відео)
Кулеба назвав пʼять кроків для термінової допомоги енергетиці України
Кулеба назвав пʼять кроків для термінової допомоги енергетиці України
Україна та Велика Британія уклали угоду в ядерній галузі
Україна та Велика Британія уклали угоду в ядерній галузі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
19K
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!
18K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
13K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
12K
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
7020
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua