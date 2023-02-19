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У Москві поліцейські закуповують «броньовані ікони» із текстами молитов

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Москві поліцейські закуповують «броньовані ікони» із текстами молитов
фото з відкритих джерел

Управлінню МВС по Москві знадобилися «похідні бронепанелі» із зображеннями Архангела Михайла, Георгія Побідоносця та ікони Казанської Божої Матері

У Москві поліцейські терміново закуповують «броньовані ікони» із текстами молитов. Про це повідомляє «Полігон медіа» з посиланням на портал держзакупівель РФ.

Господарському управлінню МВС по Москві знадобилися «похідні бронепанелі» із зображеннями Архангела Михайла, Георгія Побідоносця та ікони Казанської Божої Матері.

Окрім ликів святих на броні надрукують тексти молитов. Бронепанель повинна забезпечувати захист від пострілу з пістолета та уламків.

У Москві поліцейські закуповують «броньовані ікони» із текстами молитов фото 1

Виходячи з опису в технічному завданні, ймовірно, йдеться про бічні або додаткові бронепластини для бронежилетів.

Загалом МВС РФ планує купити 111 таких пластин, по 37 штук кожного виду.

До слова, під час війни Кремль відкрито вдається до використання Російської православної церкви проти України.

Останнім часом в інформаційному полі Росії з’являються дедалі більше публікацій про героїчну участь священнослужителів РПЦ у т.зв. СВО («спецільній воєнній операції») на території України, де вони не лише проводять душпастирську роботу з військовими ЗС РФ, а й часто самі беруть до рук зброю. Сам же патріарх Кирило (Гундяєв) активно заохочує таку діяльність «бойових попів», сприяє кар’єрному росту тих, кому повезло повернутися живими з території нашої держави.

Теги: Москва окупанти

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