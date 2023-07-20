Банкова відреагувала на шантаж Путіна стосовно «зернової угоди»

Подоляк вважає, що Путін висуває умови через відсутність міжнародної реакції на дії Росії

Шантаж з боку російського диктатора Володимира Путіна щодо «зернової угоди» виник через брак міжнародної реакції на терористичні дії РФ, повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк під час телемарафону.

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«Ми бачимо, що Росія не наважиться атакувати, і жодна країна не ризикує вислати свої кораблі. Проблема відсутності міжнародної реакції», - заявив Подоляк.

За словами Подоляка, після публікації заяви російського Міністерства оборони, має бути відповідний позов до Міжнародного морського суду і позов на арешт міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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«Це очевидні дії. Вони досить примітивні», - додав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін назвав умови повернення Росії до «зернової угоди» та зажадав їх негайного виконання.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні.

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До слова, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор Путін злякався, що його можуть заарештувати в Південно-Африканській Республіці, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.