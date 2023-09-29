Нам потрібне якісне іномовлення. Чому його немає?

Українці хочуть справедливості і щоб РФ за все заплатила

Такі скандали, як з Гуньком в Канаді чи посиденьками наших літераторів з Машами Гессен в Торонто – ще раз піднімають потребу якісного іномовлення.

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Не Фрідома, який все гірше відрізнити від Дождєй з Папулярнимі палітікамі.

Не Дома, де двічі кума президента за 33 мільйони з бюджету задовольняє власні амбіції.

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А притомного каналу, який би пояснив:

як хріново, коли українці не мають державності. І тоді вони стають м’ясом для усіх. як авторка Нью-Йоркера набрехала, що армія РФ думала, що в Маріуполі одні комбатанти. Тому кидали бомби і ракети. З пруфами і свідченнями очевидців – де мисткиня бреше американцям. хронологію зернових ударів РФ – і їхній смисл для наративів про «давайте сідати за стіл переговорів, інакше в Африці всі помруть».

Днями Гардіан випустив дуже ґрунтовний матеріал зі свідченнями нашої прокуратури і правозахисників, про те, як РФ влаштовувала голод тут. І планувала звинуватити Україну в голодоморі десь в Африці. Пласт свідчень дуже серйозний – буде підстава для окремої справи в МКС.

Отже зацитую цей матеріал:

«використання їжі як зброї відбувалося в три етапи. Таку думку висловив старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан, зазначивши, що агресор почав використовувати голод проти українців одразу після початку війни, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося».

Серед задокументованих інцидентів – загибель 20 цивільних громадян у Чернігові вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом.

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«Слідчі також зосереджуються на облозі Маріуполя. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори для гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів».

Друга фаза за словами юриста – знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Вона включає знищення запасів продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій.

«Якщо ви знищуєте об'єкти, необхідні цивільному населенню, такі як енергетична інфраструктура в розпал зими, то ваші дії є спланованими», – додав він, нагадавши, шо Миколаїв залишвся без питної води від самого початку повномасштабного вторгнення.

Третій етап – спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування.

«Потім ми бачили, як Росія атакувала зернові об'єкти на Дунаї і грала м'язами на Чорному морі», – сказав Хан, посилаючись на повідомлення українських чиновників про те, що наприкінці липня і на початку серпня було знищено 270 тисяч тонн продовольства.

Буквально днями РФ спеціально била по одному із елеваторів Херсонщини. Саме отакі кадри з поясненнями англ/ісп/французькою треба крутити на каналах іномовлення. А не пхати непотрібні телешоу, бо «українці хочуть розважацця».

Як розважатися – кожен українець знайде собі сам. Українці хочуть справедливості і щоб РФ за все заплатила. Тоді можна буде поливати одне одного шампанським на радощах.