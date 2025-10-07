Україна обговорила з G7 розширення допомоги енергетиці перед зимою

Гринчук: Росія цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах прифронтових регіонів, намагаючись занурити території у суцільну темряву та холод

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч із представниками країн G7+, щоб обговорити підтримку перед опалювальним сезоном

Україна продовжує активні переговори з міжнародними партнерами щодо розширення підтримки енергетичного сектору перед початком опалювального сезону. Основна увага приділяється відновленню об’єктів, пошкоджених унаслідок російських атак, та посиленню стійкості системи до нових загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Міненерго.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч із представниками країн G7+, під час якої обговорили пріоритетні потреби сектору та можливі додаткові механізми міжнародної підтримки.

Зустріч стала продовженням екстреного засідання G7+, що відбулося кількома днями раніше. За цей час Росія завдала нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що загострило ситуацію в прифронтових регіонах. Українська сторона надала партнерам дані про наслідки атак та перебіг відновлювальних робіт.

Гринчук підкреслила, що обстріли 2025 року стали більш прицільними та спрямовані здебільшого на енергетичні об’єкти й газову інфраструктуру прифронтових областей. Метою ворога залишається дестабілізація енергосистеми та створення гуманітарного тиску на населення.

Україна потребує допомоги у забезпеченні обладнання для оперативних ремонтів, захисті критичних об’єктів, накопиченні резервів техніки та ресурсів, а також формуванні запасів імпортованого газу.

Першочергові потреби передано представникам G7+. Серед них – посилення систем протиповітряної оборони для захисту інфраструктури, залучення додаткових фінансових ресурсів та пришвидшене постачання обладнання, здатного замінити пошкоджене.

Українська сторона подякувала союзникам за вже надану допомогу та наголосила, що підтримка партнерів критично важлива для стабільного проходження опалювального сезону. Представники G7+ підтвердили готовність продовжувати допомогу Україні та шукати нові інструменти для зміцнення енергетичної стійкості країни.

Раніше російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені.

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.