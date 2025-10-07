Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна обговорила з G7 розширення допомоги енергетиці перед зимою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна обговорила з G7 розширення допомоги енергетиці перед зимою
Гринчук: Росія цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах прифронтових регіонів, намагаючись занурити території у суцільну темряву та холод
фото: Міненерго

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч із представниками країн G7+, щоб обговорити підтримку перед опалювальним сезоном

Україна продовжує активні переговори з міжнародними партнерами щодо розширення підтримки енергетичного сектору перед початком опалювального сезону. Основна увага приділяється відновленню об’єктів, пошкоджених унаслідок російських атак, та посиленню стійкості системи до нових загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Міненерго.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч із представниками країн G7+, під час якої обговорили пріоритетні потреби сектору та можливі додаткові механізми міжнародної підтримки.

Зустріч стала продовженням екстреного засідання G7+, що відбулося кількома днями раніше. За цей час Росія завдала нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що загострило ситуацію в прифронтових регіонах. Українська сторона надала партнерам дані про наслідки атак та перебіг відновлювальних робіт.

Гринчук підкреслила, що обстріли 2025 року стали більш прицільними та спрямовані здебільшого на енергетичні об’єкти й газову інфраструктуру прифронтових областей. Метою ворога залишається дестабілізація енергосистеми та створення гуманітарного тиску на населення.

Україна потребує допомоги у забезпеченні обладнання для оперативних ремонтів, захисті критичних об’єктів, накопиченні резервів техніки та ресурсів, а також формуванні запасів імпортованого газу.

Першочергові потреби передано представникам G7+. Серед них – посилення систем протиповітряної оборони для захисту інфраструктури, залучення додаткових фінансових ресурсів та пришвидшене постачання обладнання, здатного замінити пошкоджене.

Українська сторона подякувала союзникам за вже надану допомогу та наголосила, що підтримка партнерів критично важлива для стабільного проходження опалювального сезону. Представники G7+ підтвердили готовність продовжувати допомогу Україні та шукати нові інструменти для зміцнення енергетичної стійкості країни.

Раніше російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.

Теги: Міненерго Світлана Гринчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Гринчук, через постійні російські обстріли на ЗАЕС функціонує лише одна з десяти ліній електропередач
Міненерго повідомило, скільки разів російські удари знеструмлювали АЕС
15 вересня, 17:55
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
19 вересня, 00:35
Грантові кошти допоможуть українській енергетиці протистояти викликам опалювального сезону
У Фонд підтримки енергетики України надійшли грантові кошти на понад 1,25 млрд євро
30 вересня, 17:00
Окупована ворогом АЕС понад тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
На об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
Міненерго: на об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
1 жовтня, 23:09
Віталій Зайченко продовжить очолювати НЕК «Укренерго»
Наглядова рада передумала звільняти Зайченка з посади голови «Укренерго»
2 жовтня, 15:37
Російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС
На Запорізькій АЕС стався блекаут
23 вересня, 18:05
Адміністрація Білого дому внесла слова «зелений» та «декарбонізація» до чорного списку
Адміністрація Білого дому заборонила деякі слова, що стосуються зміни клімату
30 вересня, 08:28
Відключення світла у Чернігові після російського обстрілу
У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало
5 жовтня, 15:50

Політика

Україна обговорила з G7 розширення допомоги енергетиці перед зимою
Україна обговорила з G7 розширення допомоги енергетиці перед зимою
Орбан звинуватив Зеленського у шантажі щодо вступу України до ЄС
Орбан звинуватив Зеленського у шантажі щодо вступу України до ЄС
Трамп майже ухвалив рішення передати Україні ракети Tomahawk
Трамп майже ухвалив рішення передати Україні ракети Tomahawk
Обман Путіна може підштовхнути Трампа передати Україні ракет Tomahawk – Волкер
Обман Путіна може підштовхнути Трампа передати Україні ракет Tomahawk – Волкер
Кремль обговорює можливість нападу на НАТО – єврокомісар Кубілюс
Кремль обговорює можливість нападу на НАТО – єврокомісар Кубілюс
Ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження
Ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua