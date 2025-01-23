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Угорщина закликає ЄС до дебатів, ігноруючи продовження санкцій проти РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угорщина закликає ЄС до дебатів, ігноруючи продовження санкцій проти РФ
Орбан, який неодноразово закликав до скасування санкцій проти Росії, опинився в незручному політичному становищі - Bloomberg
фото: Georg Hochmuth

Обрання Дональда Трампа у США створило «нову ситуацію», вважають в Угорщині

Доля санкцій Європейського союзу проти Росії опинилася під питанням після того, як високопоставлений угорський чиновник дав зрозуміти, що їхнє відновлення до кінця місяця не має бути автоматичним, і закликав до «дебатів». Про це повідомляє Bloomberg.

Обрання Дональда Трампа у США створило «нову ситуацію», яка означає, що відновлення санкцій не має бути «автоматичним», заявив журналістам міністр кабінету міністрів Гергелі Гуляш.

Гуляш відмовився відповідати на неодноразові запитання про те, чи накладе прем'єр-міністр Віктор Орбан вето на продовження санкцій, чи доведеться скликати позачерговий саміт ЄС із цього питання.

Орбан, який неодноразово закликав до скасування санкцій проти Росії, опинився в незручному політичному становищі після того, як у середу Трамп пригрозив Росії новими митами, якщо диктатор Володимир Путін не зможе укласти «угоду» про припинення війни з Україною, пише Bloomberg.

Посли ЄС зустрінуться найближчими днями, щоб з'ясувати, чи зможуть вони просунути продовження, яке дотепер було звичайною рутиною, але потребує одностайної підтримки 27 держав-членів блоку. Кілька дипломатів заявили, що наразі немає запасного плану щодо продовження санкцій, якщо Орбан продовжить їх блокувати.

Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила певний оптимізм з приводу того, що ЄС дійде згоди щодо збереження санкцій стосовно Росії до закінчення терміну їхньої дії наприкінці місяця.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу. Він також додав, що до цього питання повернуться наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки.

Водночас на почтаку 2024 року Угорщина втратила право на допомогу Європейського Союзу у розмірі близько одного мільярда євро через порушення у сфері верховенства права, підтвердила агентству dpa у середу, 1 січня, речниця Європейської комісії.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».

До слова, Польща засудила рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана надати політичний притулок польському депутату та ексзаступнику міністра юстиції Марчіну Романовському, якому інкримінують розтрату бюджетних коштів. 

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Теги: міністр саміт путін Угорщина чиновник Віктор Орбан диктатор Кая Каллас

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