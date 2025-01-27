Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання виборів у Білорусі – ЗМІ

Верховна представниця ЄС розкритикувала перемогу Лукашенка на так званих «виборах» у Білорусі

Згідно з даними білоруської ЦВК, Лукашенко виграв чергові президентські «вибори» з результатом 86,82%.

Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву країн ЄС щодо неприйняття результатів президентських «виборів» у Білорусі. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на співрозмовників в Брюсселі.

Представники країн Євросоюзу планували опублікувати спільну заяву про невизнання виборів у Білорусі, на яких усьоме переміг диктатор Олександр Лукашенко за якого нібито віддали майже 87% голосів.

Не маючи підписів представників усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву.

Посадовиці розкритикували вибори в Білорусі як недемократичні, закликали звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема працівника представництва ЄС, і натякнули на можливість запровадження нових санкцій проти Мінська.

Спершу білоруська служба «Радіо Свобода» повідомила, що проєкт заяви не підтримали Угорщина та Словаччина. Згодом Братислава все ж погодила документ.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі. Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів – не пізніше ніж 5 лютого.

Варто зазначити, що 70-річний Олександр Лукашенко керує країною із 1994 року. 2020 року, після його перемоги на попередніх «виборах» десятки тисяч білорусів вийшли на акції протесту. Силовики з особливою жорстокістю розігнали мітинги, тисячі людей опинилися за ґратами, ще більше були змушені емігрувати з країни.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

До слова, посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур.