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Росія скасувала військові навчання «Захід-2023». Шойгу вигадав цинічну причину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія скасувала військові навчання «Захід-2023». Шойгу вигадав цинічну причину
Сергій Шойгу підтвердив, що військових навчань «Захід» Росія цьогоріч не проводитиме
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що «цьогорічні навчання проходять в Україні»

Росія офіційно скасувала проведення спільно з Білоруссю стратегічних навчань «Захід-2023». Вони мали відбутися у вересні. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передають російські пропагандисти.

Російські пропагандисти запитали у Шойгу, чи будуть проводитися навчання.

«Ні, цього року у нас навчання в Україні», – цинічно відповів Шойгу.

«Захід-23» – це спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі. У 2021 році в маневрах узяло участь близько 200 тис. військових, до 760 одиниць техніки та 15 бойових кораблів.

Зазначимо, що з 2010 року в Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань «Захід-23» по всій країні. Однак з 2021 року Росія проводила «Захід-23» на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Зокрема, 2021 проводилися найбільші російські навчання з радянських часів. 

Навчання «Захід» мали відбутися цього місяця.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, неефективність російських військових в Україні показала, що «навчання «Захід» мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи».

Росія скасувала «Захід-23» тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань «Захід» під час війни,

Теги: росія Білорусь військові навчання Сергій Шойгу

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