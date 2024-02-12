Туск обговорить із Макроном та Шольцем підтримку України

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск в понеділок 12 лютого розпочав візити до Парижа і Берліна

Дональд Туск дав зрозуміти, що він дуже стурбований затримками американської допомоги Україні

Сьогодні, 12 лютого, прем’єр-міністр Дональд Туск Дональд Туск планує зустрітись з європейськими партнерами, аби обговорити військову підтримку України. Про це пише «Голос Америки».

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Попередньо, Туск готується до зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном і німецьким канцлером Олафом Шольцом. Окрім того, відбудуться зустрічі міністрів закордонних справ трьох країн.

Візит відбувається на тлі закликів до більш згуртованих зусиль Європи в умовах затримки американської допомоги для України.

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Зазначається, що Польща є одним з провідних постачальників зброї Україні – країна забезпечує транзит великої частини міжнародної допомоги через свою територію. Дональд Туск дав зрозуміти, що він дуже стурбований затримками американської допомоги Україні.

Видання додає, що Німеччина є другим найбільшим за обсягами міжнародним донором військової допомоги Україні після США, проте Шольц постійно підкреслює, що американська підтримка незамінна

Окрім того, Макрон, який зобов’язався твердо підтримувати Україну відомий також своїми закликами до так званої стратегічної автономії Європи. На думку французького президента, держави континенту взяли не себе більшу відповідальність за європейську безпеку.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з сенаторами США. Вони обговорили подальшу допомогу Україні.

Також Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні. За словами Шольца, зараз настав момент, коли союзники повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме дати Україні можливість захищатися і водночас надіслати дуже чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путін.