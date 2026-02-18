Перу змінила восьмого президента за дев’ять років

За чотири місяці уряд Перу змістив чергового президента

Політична криза у Перу вийшла на новий виток. Конгрес країни проголосував за усунення з посади тимчасового президента Хосе Джері. Він став третім главою держави поспіль, якого достроково позбавили влади, та восьмим президентом за останні дев’ять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Про рішення законодавчого органу повідомили Reuters та міжнародні інформаційні агентства у середу, 18 лютого.

Хосе Джері, 39-річний юрист, який очолив країну лише в жовтні 2025 року, «погорів» на порушенні прозорості. Приводом для відставки стали приховані зустрічі з китайським бізнесменом Яном Чжихуа.

У мережі з’явилося відео, на якому президент у капюшоні (худі) пізно ввечері приходить до китайського ресторану (місцева назва таких закладів – «чіфа», звідси й назва скандалу).

Оскільки зустрічі не були внесені до офіційного графіка, опозиція звинуватила Джері у лобіюванні інтересів китайських інвесторів та «торгівлі впливом».

На відміну від своєї попередниці Діни Болуарте, Хосе Джері був усунутий не через тривалу процедуру імпічменту за «моральну нездатність», а через вотум недовіри.

За відставку висловилися 75 депутатів (при необхідному мінімумі у 66 голосів), 24 проголосували проти. Джері вибачився за непублічність зустрічей, але заперечив будь-яке порушення закону, заявивши, що лише «купував цукерки та їжу».

Нагадаємо, перуанський суд засудив колишнього президента Мартіна Віскарру до 14 років тюремного ув'язнення, визнавши його винним у отриманні хабарів під час перебування на посаді губернатора південного штату.

Віскарра був засуджений до негайного ув'язнення та дев'ятирічної заборони обіймати державні посади. Очікується, що він оскаржить це рішення. «Це не правосуддя, це помста. Але вони мене не зламають», – заявив Віскарра.

Віскарра стверджує, що його вирок є помстою за те, що він «виступив» проти правих політичних груп, які контролюють Конгрес, серед яких особливо помітний вплив покійного колишнього президента Альберто Фухіморі. Віскарра зіткнувся з цими групами, коли очолював цю південноамериканську країну в 2018-2020 роках і зрештою розпустив Конгрес.