Було усього 24 роки. Під час виконання завдання загинув льотчик Іван Болотов

«Йому було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту»

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ капітан Іван Болотов. Про це в понеділок, 3 лютого, повідомила 831-ша бригада тактичної авіації.

«Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу. Із сумом повідомляємо про непоправну втрату… Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що військовослужбовцю було 24 роки. Але, як підкреслюють в бригаді, попри свій молодий вік, капітан Болотов був грамотним і досвідченим воїном, «який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту».

«Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі… Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой! Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги!» – додали в бригаді. Обставин загибелі бригада не повідомляє.

Нагадаємо, на фронті загинув командир штурмової групи, професійний військовий, один із засновників київського Пласту Костянтин Жук із позивним Нельсон. Про це повідомив спецпідрозділ ГУР «Братство».

Костянтин Жук долучився до «Братства» після початку повномасштабного вторгнення Росії. Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний. Нельсон загинув у Вовчанську Харківської області як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів.

Костянтин Жук був професійним військовим. До початку повномасштабної агресії був президентом Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників київського осередку національної скаутської організації України «Пласт». Його пластове псевдо – Полковник, у байкерських колах знаний як Полк.

До слова, 10 січня, у Києві відбулося прощання із українським захисником Андрієм Кузьменком. Він був офіцером Збройних сил України, морським піхотинцем і чоловіком української журналістки Анастасії Федченко.