Головна Світ Політика
search button user button menu button

Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки
Верховний суд Угорщини відхилив петицію президента Тамаша Шуйока, яка мала на меті запобігти його усуненню
фото: AP

Угорський президент Тамаш Шуйок залишився без юридичної підтримки, якої він шукав у суперечці з прем'єр-міністром Петером Мадяром

Верховний суд Угорщини відхилив петицію чинного президента Тамаша Шуйока, яка мала на меті заблокувати його усунення з посади. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення серйозно посилює позиції новообраного прем'єр-міністра Петера Мадяра, який прагне звільнити главу держави. Через те, що семеро з 15 суддів оголосили про самовідвід, Конституційний Суд втратив необхідний кворум для слухань, які планувалися на понеділок.

Як стало відомо з внутрішніх судових документів, голова суду Пітер Полт, колишній прокурор та соратник Віктора Орбана, лобіював розгляд справи на користь президента і навіть підготував відповідний проєкт висновку, що зрештою спровокувало внутрішній бунт і масові самовідводи суддів. Петер Мадяр назвав цю подію повстанням Конституційного суду проти президента і заявив, що це має стати фінальною крапкою.

Така ситуація викрила глибокий розкол у судовій гілці влади, яку колишній лідер Віктор Орбан роками наповнював своїми прихильниками. Чинний президент Тамаш Шуйок, який за два роки на посаді жодного разу не виступив проти рішень Орбана, заявив, що взяв рішення суддів до відома. Цей крок залишив його без правового захисту у протистоянні з Мадяром, який вимагає відставки усії союзників колишнього режиму після квітневих виборів, що поклали край 16-річному авторитарному правлінню Орбана. Новий прем'єр звинувачує президента в нехтуванні конституційними обов'язками заради захисту попередньої влади. Попри церемоніальний статус посади глави держави, Мадяр пообіцяв використати свою парламентську більшість у дві третини голосів для зміни конституції та звільнення Шуйока, виконуючи свою передвиборчу обіцянку щодо повного демонтажу колишньої неліберальної системи.

Сам Шуйок намагався через петицію скасувати спрямовані проти нього конституційні поправки та розширити повноваження суду, хоча чинна конституція від 2011 року, ухвалена соратниками Орбана, прямо забороняє суду переглядати суть таких поправок.

Нагадаємо, новий уряд Угорщини оголосив про підготовку конституційних поправок, які дозволять достроково усунути з посади чинного президента країни Тамаша Шуйока. Такі заяви пролунали після того, як президент, обраний за часів правління Віктора Орбана, офіційно відмовився добровільно йти у відставку. 

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що проведе консультації зі своєю парламентською фракцією щодо подальших кроків для усунення президента, якого вважає одним із ключових союзників колишнього прем'єра.

Теги: Угорщина Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність до діалогу з Україною щодо Закарпаття
Мадяр назвав місто для можливої зустрічі із Зеленським
20 травня, 16:08
Мадяр зробив заяву про агропродукції з України
Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України
22 травня, 22:00
Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
24 травня, 15:59
Прем'єр Угорщини Мадяр зустрінеться із Зеленським лише за однієї умови
Угорщина поставила умову для зустрічі Мадяра із Зеленським
27 травня, 14:44
Президент Угорщини Тамаш Шуйок
Петер Мадяр знайшов спосіб, як відправити президента Угорщини у відставку
2 червня, 14:38
Партія «Тиса» Мадяра заявила, що з червня припинить видачу віз працівникам з-поза меж Європейського Союзу.
Угорщина припинила видачу робочих віз для громадян деяких країн
6 червня, 20:19
Кандидатуру Орбана, який балотувався без альтернативних суперників, підтримали 729 делегатів із 737
Орбана переобрали лідером угорської партії «Фідес» після втрати влади
13 червня, 23:35
Виступ Вадима Рєпіна у Будапешті, який мав стати ключовим на відкритті сезону, скасовано
У Будапешті скасовано виступ російського музиканта
13 червня, 16:28
Президент Угорщини затвердив обмеження для Віктора Орбана
Президент Угорщини підписав закон, який закриває шлях Орбану до влади
Вчора, 21:55

Політика

Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи
Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні $350 млрд без оплати зі сторони Європи
Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки
Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки
«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ
«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ
«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану
«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану
Трамп назвав Сі Цзіньпіна одним із найвеличніших лідерів
Трамп назвав Сі Цзіньпіна одним із найвеличніших лідерів
Трамп назвав помилку російського генерала причиною затяжної війни в Україні
Трамп назвав помилку російського генерала причиною затяжної війни в Україні

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
18 червня, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua