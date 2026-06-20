Верховний суд Угорщини залишив президента без юридичного захисту від відставки

Угорський президент Тамаш Шуйок залишився без юридичної підтримки, якої він шукав у суперечці з прем'єр-міністром Петером Мадяром

Верховний суд Угорщини відхилив петицію чинного президента Тамаша Шуйока, яка мала на меті заблокувати його усунення з посади. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення серйозно посилює позиції новообраного прем'єр-міністра Петера Мадяра, який прагне звільнити главу держави. Через те, що семеро з 15 суддів оголосили про самовідвід, Конституційний Суд втратив необхідний кворум для слухань, які планувалися на понеділок.

Як стало відомо з внутрішніх судових документів, голова суду Пітер Полт, колишній прокурор та соратник Віктора Орбана, лобіював розгляд справи на користь президента і навіть підготував відповідний проєкт висновку, що зрештою спровокувало внутрішній бунт і масові самовідводи суддів. Петер Мадяр назвав цю подію повстанням Конституційного суду проти президента і заявив, що це має стати фінальною крапкою.

Така ситуація викрила глибокий розкол у судовій гілці влади, яку колишній лідер Віктор Орбан роками наповнював своїми прихильниками. Чинний президент Тамаш Шуйок, який за два роки на посаді жодного разу не виступив проти рішень Орбана, заявив, що взяв рішення суддів до відома. Цей крок залишив його без правового захисту у протистоянні з Мадяром, який вимагає відставки усії союзників колишнього режиму після квітневих виборів, що поклали край 16-річному авторитарному правлінню Орбана. Новий прем'єр звинувачує президента в нехтуванні конституційними обов'язками заради захисту попередньої влади. Попри церемоніальний статус посади глави держави, Мадяр пообіцяв використати свою парламентську більшість у дві третини голосів для зміни конституції та звільнення Шуйока, виконуючи свою передвиборчу обіцянку щодо повного демонтажу колишньої неліберальної системи.

Сам Шуйок намагався через петицію скасувати спрямовані проти нього конституційні поправки та розширити повноваження суду, хоча чинна конституція від 2011 року, ухвалена соратниками Орбана, прямо забороняє суду переглядати суть таких поправок.

Нагадаємо, новий уряд Угорщини оголосив про підготовку конституційних поправок, які дозволять достроково усунути з посади чинного президента країни Тамаша Шуйока. Такі заяви пролунали після того, як президент, обраний за часів правління Віктора Орбана, офіційно відмовився добровільно йти у відставку.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що проведе консультації зі своєю парламентською фракцією щодо подальших кроків для усунення президента, якого вважає одним із ключових союзників колишнього прем'єра.